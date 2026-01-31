Este país de Sudamérica logra lo imposible: ser una potencia espacial y participar en la vuelta del hombre a la luna

Argentina se mete en la era espacial con fuerza al confirmarse que tendrá una participación no menor en una misión de la NASA de suma importancia, la cual tiene por objetivo regresar al ser humano a la Luna a poco más de 50 años del último viaje de exploración al satélite natural de la Tierra.

¿Qué es el ATENEA, el microsatélite creado por la Argentina?

Se trata de la integración a un desarrollo tecnológico nacional el cual se incluirá en la misión de la agencia espacial de los Estados Unidos: se trata de ATENEA, que no es otra cosa que CubeSat, es decir, un microsatélite diseñado y desarrollado enteramente en la Argentina a cargo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales o CONAE, un trabajo conjunto con tres universidades públicas, una empresa privada y dos institutos de investigación.

Estas fueron la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa argentina aeroespacial VENG, quienes desarrollaron el diseño y el cuerpo del satélite.

Si tienes curiosidad en saber cómo es ATENEA, pues tiene el tamaño de un microondas casero (30 x 20x 20 centímetros), el cual tiene por objetivo "validar tecnologías para misiones espaciales futuras", la cual posicionará al país sudamericano en un grupo reservado para muy poco. ya que solo 4 naciones están involucradas en la misión Artemis II, una misión tripulada.

La información oficial nos dice que Artemis II será lanzado desde el 6 de febrero de 2026, pero con nuevas misiones de exploraciones durante febrero, pero también en abril, pero a tener en cuenta que esto podría variar, dependiendo tanto de factores técnicos en manos de la NASA, pero también algunos climatológicos.

¿Cuál es la importancia de ATENEA para la agencia espacial argentina?

A El Cronista habló el ingeniero y líder del proyecto de la misión, Juan Pablo Cuesta González, dijo: "Es una misión muy importante a nivel internacional y la Argentina está participando entre muy pocos países que fueron elegidos. Se convocó a las grandes potencias espaciales de Occidente para desarrollar una serie de CubeSat que fueron seleccionados por la NASA. Uno es de Emiratos Árabes, otros de Estados Unidos, también de Alemania y, finalmente, está el de Argentina".

La creación de ATENEA fue posible desde 2023 cuando la NASA invitó a la agencia argentina para presentar su propuesta de CubeSat para la misión Artemis II y, luego de cumplir una serir de requisitos, revisiones, fue elegida para formar parte del proyecto. Ojo, no fue una convocatoria abierta, sino por invitación directa basado en 30 años de cooperación técnica entre ambas agencias. Sobre esto, Cuesta González declaró: "La NASA nos conoce. Trabajamos juntos desde los años 90 y hemos hechos varios satélites con ellos: toda la serie SAC, que son aplicaciones científicas, el A, el B y el C. Después vino el Aquarius, el SAC-D, para medir la salinidad del océano".

"Al ser una misión tripulada, teníamos revisiones semanales donde la NASA nos pedía información, nosotros se lo devolvíamos, ellos lo aceptaban, nos hacían sugerencias y nos agregaban cosas. Todo eso generaba más actividad", añadió el líder de Aseguramiento de Producto y Seguridad, Andrés Sakamoto.

En ese sentido, una exigencia de la NASA era la de cumplir tres etapas obligatorias donde se revisaban los peligros que pudieran haber en cada operación del satélite; luego, venía verificaba el control de estos peligros, los cuales iban desde el diseño del mismo; y, finalmente, se verificaba de que la comprobación se realizó.

Equipo argentino que desarrolló el microsatélite ATENEA que participará en la misión lunar de la NASA, Artemis II. (Foto: CONAE)

¿Cuál es el objetivo del satélite argentino ATENEA en la misión espacial Artemis II?

El objetivo de ATENA, el CubeSat desarrollado por la Argentina, son los siguientes:

Medir la radiación en órbitas profundas a más de 70 mil kilómetros de la Tierra, lugar donde la protección del campo magnético terrestre es mucho menor.

Evaluar el comportamiento de los componentes electrónicos en un entorno espacial agresivo.

Validar los sistemas de comunicación de largo alcance que fueron desarrollado por Argentina.

Obtener datos de GPS desde órbitas no convencionales.

Toda la información recabada será entregada a la NASA, la misma que será de mucha utilidad para desarrollar tecnologías que se emplearán en siguientes misiones lunares, pero también para posible viajes a Marte u otros lugares dentro de nuestro sistema solar.

El CONAE argentino: una agencia espacial con mucha experiencia

El CONAE (fundada en 1991) ha sido muy importante para la Argentina, sobre todo bajo la dirección ejecutiva de Conrado Varotto entre 1994 y 2018, principal artífice de realizar el Plan Espacial Nacional que realizó el lanzamiento de varios satélites y hoy asesor de la agencia.

Entre las misiones más importantes del CONAE, destacan SAOCOM, el lanzamiento SABIA-Mar, el sistema ítalo-argentino SIASGE. "Uno de los objetivos del CONAE como agencia espacial es articular la vinculación de las empresas argentinas con empresas del exterior y otras agencias, a las cuales estas agencias les pueden proveer servicios. (El lanzamiento del ATENEA) valida la capacidad técnica que tiene la Argentina para estar en este grupo selecto de países que pueden diseñar un satélite. Es una gran vidriera y abre puertas para futuras colaboraciones", sentenció Sakamoto.