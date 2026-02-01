México camino a las 40 horas de trabajo igualando a países como Estados Unidos y Alemania, pero con dos cláusulas que no gustarán a nadie

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presentó el dictamen de reforma la cual plantea las 40 horas de trabajo semanales, pero la misma se aplicaría de forma escalonada la cual, además, contará seis días de labores y tan solo un día de descanso.

México plantea reducir jornada laboral a 40 horas semanales, pero con puntos que no convencen a muchos

La entrada en vigor de esta reforma se llevará a cabo desde 2030 luego de hacer la respectivas modificaciones al artículo 123 de la Constitución mexicana, el mismo que indicaría que los mexicanos tendrán 6 días de trabajo, contando con un día de descanso con goce de salario, teniendo en cuenta de que el texto original garantizaba mayor descanso obligatorio.

Por otro lado, también establece que el trabajo extraordinario no debe exceder 12 horas a la semana, pero, si se supera ese límite, el empleador tendrá que pagar un 200 por ciento adicional sobre el salario correspondiente a las horas de la jornada ordinaria.

Asimismo, el dictamen prohíbe el trabajo en horarios extendidos para los mexicanos menores a los 18 años.

¿Cómo se aplicará la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales en México?

Por eso, el dictamen se aplicaría de forma escalonada, pero no desde el presente año 2026, sin partiendo desde el 1 de enero de 2027 con las reducciones de la jornada laboral:

2026: 48 horas semanales.

2027: 46 horas semanales.

2028: 44 horas semanales.

2029: 42 horas semanales.

2030: 40 horas semanales.

A tener en cuenta que, el dictamen en mención es claro en decir que la reducción de la jornada laboral no implica la disminución del sueldo de los trabajadores.

Piden que al Senado que la propuesta de reforma laboral de Sheinbaum no sea aceptada

Sin embargo, hay sectores que no están conformes con esta propuesta, como el Frente Nacional por las 40 horas ha convocado un plantón para el lunes 2 de febrero en el Senado de la República para demandar que no se tome en cuenta la propuesta de Sheinbaum, pues consideran que esta no resuelve lo relacionado al derecho al descanso, al referirse a los 6 días de trabajo por uno de descanso.

Asimismo, tampoco están conformes con que la aplicación de la reducción de la jornada laboral sea escalonada: "Consideramos que la gradualidad que se pretende aplicar no beneficia a la clase trabajadores y abre la puerta a nuevos abusos por parte de empresarios".

¿Qué países en Latinoamérica tienen jornada laboral reducida?