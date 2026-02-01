- Hoy:
México camino a las 40 horas de trabajo igualando a países como Estados Unidos y Alemania, pero con dos cláusulas que no gustarán a nadie
Pese al dictamen entregado por la presidenta Sheinbaum, un sector de los trabajadores no están conforme con la medida, sobre todo por el descanso y la gradualidad de la misma.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presentó el dictamen de reforma la cual plantea las 40 horas de trabajo semanales, pero la misma se aplicaría de forma escalonada la cual, además, contará seis días de labores y tan solo un día de descanso.
PUEDES VER: La pelea entre EE. UU. y China beneficia a este país sudamericano que es el mayor exportador mundial de este mineral clave para la economía de las potencias
México plantea reducir jornada laboral a 40 horas semanales, pero con puntos que no convencen a muchos
La entrada en vigor de esta reforma se llevará a cabo desde 2030 luego de hacer la respectivas modificaciones al artículo 123 de la Constitución mexicana, el mismo que indicaría que los mexicanos tendrán 6 días de trabajo, contando con un día de descanso con goce de salario, teniendo en cuenta de que el texto original garantizaba mayor descanso obligatorio.
Por otro lado, también establece que el trabajo extraordinario no debe exceder 12 horas a la semana, pero, si se supera ese límite, el empleador tendrá que pagar un 200 por ciento adicional sobre el salario correspondiente a las horas de la jornada ordinaria.
Asimismo, el dictamen prohíbe el trabajo en horarios extendidos para los mexicanos menores a los 18 años.
¿Cómo se aplicará la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales en México?
Por eso, el dictamen se aplicaría de forma escalonada, pero no desde el presente año 2026, sin partiendo desde el 1 de enero de 2027 con las reducciones de la jornada laboral:
- 2026: 48 horas semanales.
- 2027: 46 horas semanales.
- 2028: 44 horas semanales.
- 2029: 42 horas semanales.
- 2030: 40 horas semanales.
A tener en cuenta que, el dictamen en mención es claro en decir que la reducción de la jornada laboral no implica la disminución del sueldo de los trabajadores.
Piden que al Senado que la propuesta de reforma laboral de Sheinbaum no sea aceptada
Sin embargo, hay sectores que no están conformes con esta propuesta, como el Frente Nacional por las 40 horas ha convocado un plantón para el lunes 2 de febrero en el Senado de la República para demandar que no se tome en cuenta la propuesta de Sheinbaum, pues consideran que esta no resuelve lo relacionado al derecho al descanso, al referirse a los 6 días de trabajo por uno de descanso.
Asimismo, tampoco están conformes con que la aplicación de la reducción de la jornada laboral sea escalonada: "Consideramos que la gradualidad que se pretende aplicar no beneficia a la clase trabajadores y abre la puerta a nuevos abusos por parte de empresarios".
¿Qué países en Latinoamérica tienen jornada laboral reducida?
- Ecuador: uno de los pioneros en este tipo de políticas contando con 40 horas semanales desde 1997.
- Chile: implementará las 40 horas semanales con la Ley N° 21.561 de forma gradual. Desde el 26 de abril de 2026 bajará a 42 horas con la meta de llegar a las 40 para 2028.
- Colombia: la Ley 2101 de 2021 reduce gradualmente la jornada. En 2026 cuentan con 44, pero para el 15 de julio de este año el objetivo es llegar a las 42.
- Venezuela: su legislación estableció las 40 horas semanales desde 2012.
- Brasil, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Guatemala: todas con 44 horas semanales.
- Perú, Argentina y Paraguay: estos tres países con 48 horas semanales de jornada laboral.
