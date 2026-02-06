MUCHO CUIDADO con ICE, inmigrantes: LISTA DE LUGARES donde te puede detener en 2026

En 2026, los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) se han vuelto más frecuentes y discretos, alcanzando espacios cotidianos donde las personas viven, trabajan y comen. Conocer los lugares donde pueden ocurrir detenciones ayuda a la comunidad migrante a tomar decisiones informadas y a mantenerse segura.

Todas las personas en EE. UU. poseen derechos, sin importar su estatus migratorio.

Lista de lugares donde ICE puede detenerte en 2026

Los arrestos de ICE ya no se limitan a las fronteras ni a grandes operativos visibles. Entre los lugares más reportados se encuentran:

Hogares y vecindarios residenciales : ICE puede tocar la puerta de tu casa temprano por la mañana o por la noche si busca a alguien con una orden de deportación. Conexión Migrante explica que "los agentes pueden forzar la entrada a un domicilio si buscan a una persona con una orden final de deportación, una práctica que contradice la Cuarta Enmienda".

: ICE puede tocar la puerta de tu casa temprano por la mañana o por la noche si busca a alguien con una orden de deportación. Conexión Migrante explica que "los agentes pueden forzar la entrada a un domicilio si buscan a una persona con una orden final de deportación, una práctica que contradice la Cuarta Enmienda". Restaurantes y negocios latinos : Empleados y clientes han sido detenidos fuera de restaurantes, como El Tapatío en Willmar, Minnesota, especialmente después del horario laboral.

: Empleados y clientes han sido detenidos fuera de restaurantes, como El Tapatío en Willmar, Minnesota, especialmente después del horario laboral. Estacionamientos de tiendas y Home Depot : ICE suele acudir a estos lugares donde jornaleros buscan empleo temporal, en ocasiones realizando operativos acompañados de otras agencias.

: ICE suele acudir a estos lugares donde jornaleros buscan empleo temporal, en ocasiones realizando operativos acompañados de otras agencias. Zonas de trabajo informal : Cualquier espacio donde haya concentración de trabajadores inmigrantes es susceptible de inspecciones o detenciones.

: Cualquier espacio donde haya concentración de trabajadores inmigrantes es susceptible de inspecciones o detenciones. Revisiones de tránsito y paradas urbanas : En áreas con alta presencia de población migrante, ICE puede detener a personas durante revisiones breves de tráfico.

: En áreas con alta presencia de población migrante, ICE puede detener a personas durante revisiones breves de tráfico. En general, la presencia de ICE es más constante en estados con gobiernos demócratas, y estos puntos clave reflejan la estrategia de operativos más integrados en la vida cotidiana.

¿Cuánto tiempo puede ICE detener a un inmigrante?

ICE puede retener a una persona mientras verifica su estatus migratorio, un proceso que suele durar hasta 48 horas sin cargos formales. Si existe una orden de deportación vigente, la detención puede extenderse por varios días o incluso semanas mientras se coordina el traslado. Es importante saber que ICE no necesita cargos criminales para realizar estas detenciones, sino únicamente una orden administrativa de deportación, según información reportada por Conexión Migrante.