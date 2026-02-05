La temporada de impuestos en Estados Unidos acaba de empezar y con ello, se viene generando una serie de inquietudes entre los contribuyentes. Y es que, para muchos inmigrantes indocumentados, esta decisión trae consigo un dilema; cumplir con las obligaciones del IRS o abstenerse de realizar el trámite por temor a que sus datos personales sean entregados a las autoridades migratorias.

Si bien, existe este temor de caer en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), muchos especialistas han advertido que, de no presentar la declaración para este 2026, puede traer consecuencias más graves que el cumplimiento de esta obligación fiscal. ¿Qué debes tomar en cuenta?

Alerta con los impuestos en EE. UU.: inmigrante, si dejas de declarar, tendrás estas complicaciones

Según especialistas en leyes migratorias, en conversación con un medio local, señalaron que, actualmente, no existe un intercambio automático de información entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y las autoridades migratorias. Recordemos que, desde noviembre de 2025, una orden de un tribunal federal detuvo la solicitud de compartir datos de contribuyentes con agencias de inmigración.

Ahora, en esta actual temporada de impuestos en Estados Unidos, los expertos no dudaron en aconsejar realizar la declaración para evitar complicaciones legales y financieras.

Por su parte, la abogada de inmigración Nancy Reyes, en declaraciones a Noticias Telemundo, mencionó que el proceso continúa en disputa legal y que, por el momento, la suspensión se mantiene. Esto significa que la situación no ha cambiado de manera oficial y no hay una nueva orden que exija el intercambio de información fiscal con el ICE.

¿El no declarar puede jugarte muy en contra? ¿Por qué?

Los especialistas en inmigración han alertado, bajo este contexto, sobre las consecuencias negativas que puede traer consigo la falta de presentación de impuestos para los inmigrantes, en particular para aquellos que buscan regularizar su situación migratoria.

Por su parte, Nancy Reyes no dudó en precisar que, quienes han declarado impuestos anteriormente, tendrán que continuar haciéndolo, ya que esto representa una ventaja y no un peligro. La declaración de impuestos refleja responsabilidad y cumplimiento de la normativa, aspectos necesarios en los procesos migratorios que evidencian un buen carácter moral.