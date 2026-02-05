¡CONFIRMADO! Inmigrantes en esta ciudad de California estarán PROTEGIDOS ante operativos ICE gracias a una nueva ordenanza
Lynwood se convierte en una de las primeras ciudades de California en proteger a inmigrantes de operativos de ICE al aprobar una ordenanza por unanimidad.
La ciudad de Lynwood, California, ha dado un paso significativo para reforzar la seguridad y los derechos de los inmigrantes en medio de los crecientes operativos migratorios federales. En una votación unánime, los líderes locales aprobaron una nueva legislación destinada a limitar la participación de recursos y la colaboración municipal con agencias federales como ICE, una medida que busca ofrecer un entorno más seguro para los residentes indocumentados y sus familias.
Inmigrantes en Lynwood estarán protegidos de operativos de ICE gracias a una nueva ordenanza
El cuerpo del consejo de la ciudad de Lynwood aprobó por unanimidad el Acta de Valores, una ordenanza diseñada para proteger a los inmigrantes frente a las acciones de las autoridades migratorias federales, según informó N+ Univision Los Ángeles. La normativa introduce cuatro protecciones principales, enfocadas en:
- Prohibir el uso de recursos municipales en operativos migratorios federales.
- Restringir el acceso de agentes federales a edificios públicos sin autorización.
- Limitar la entrega de información personal de los residentes a agencias migratorias.
- Impedir que el gobierno local contrate empresas que compartan datos con autoridades migratorias.
Estas acciones representan una respuesta directa a la preocupación de la comunidad por las redadas, que se han intensificado en distintas partes de California y del país, y limitan la cooperación entre el gobierno local y los agentes federales en materia migratoria.
Lynwood aprueba una ordenanza para proteger a inmigrantes frente a operativos federales.
Impacto comunitario de la ordenanza
La acción de Lynwood se produce en un momento en que varias jurisdicciones de California y del condado de Los Ángeles han buscado formas de crear espacios seguros y legalmente protegidos para los residentes inmigrantes.
Si bien la ordenanza local no puede detener directamente a ICE ni impedir deportaciones ordenadas por un tribunal federal, sí establece que la ciudad no colaborará voluntariamente con operativos migratorios ni compartirá información sensible de sus residentes.
La medida reafirma el compromiso de los funcionarios locales de proteger a sus comunidades frente a lo que muchos perciben como una expansión de los operativos migratorios federales. Líderes comunitarios han destacado que este tipo de legislación puede reducir el miedo entre las familias inmigrantes y fomentar una mayor confianza en las instituciones locales.
