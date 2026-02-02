MALAS NOTICIAS para Estados Unidos: estas serán las zonas más golpeadas por temperaturas congelantes este martes 3 de febrero
El NWS advierte que una masa de aire polar avanzará por el sureste del país, con temperaturas bajo cero y condiciones peligrosas para la salud.
El inicio de semana estará marcado por condiciones climáticas severas en gran parte de Estados Unidos. Los últimos reportes meteorológicos alertan que las temperaturas descenderán por debajo del punto de congelación, elevando el riesgo de hipotermia y congelación entre la población, especialmente en zonas poco acostumbradas a este tipo de frío extremo.
El Centro de Predicciones Meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó que una potente masa de aire ártico continúa desplazándose sobre el país, generando un escenario climático considerado peligroso. Aunque se espera una leve mejoría en los próximos días, el impacto del aire polar será significativo durante la madrugada del martes 3 de febrero.
Florida enfrenta temperaturas inusuales con riesgo de heladas y congelación.
Zonas más afectadas por el frío extremo este martes 3 de febrero
De acuerdo con los pronósticos, los estados de Virginia, Virginia Occidental, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Kentucky registrarán temperaturas muy bajas. Sin embargo, Florida enfrenta uno de los panoramas más delicados, con alertas activas por heladas y congelación.
Los valores térmicos en el denominado “Estado del Sol” podrían ubicarse entre los 14 y 32 grados Fahrenheit, cifras inusuales para esta época del año. Entre los condados con mayor exposición al frío se encuentran Martin, Orange, Volusia, Brevard, Seminole y Osceola, donde las autoridades recomiendan extremar precauciones.
Recomendaciones para enfrentar el clima gélido en Florida
El NWS advirtió que no se debe minimizar el impacto de las bajas temperaturas, ya que pueden derivar en consecuencias graves para la salud. Entre las principales recomendaciones figuran abrigarse en varias capas, reducir la exposición prolongada al aire libre y mantenerse informado a través de los reportes oficiales del clima.
Las autoridades también sugieren proteger a niños, adultos mayores y mascotas, así como revisar sistemas de calefacción y tuberías, ya que las heladas pueden provocar daños materiales. El monitoreo constante del pronóstico será clave mientras persista esta ola de frío en el sureste de Estados Unidos.
