ATENCIÓN, inmigrantes: cambio CLAVE en la visa americana AFECTARÁ a extranjeros de esta edad

El proceso para obtener la visa de Estados Unidos incorporó un giro relevante que afecta directamente a familias y adultos mayores. De acuerdo con la actualización oficial del Departamento de Estado, la entrevista presencial vuelve a ser obligatoria como regla general, sin excepciones automáticas por edad.

La medida está vigente desde el pasado 1 de octubre de 2025 y reemplaza lineamientos anteriores que permitían omitir la entrevista a ciertos grupos etarios.

Menores y adultos mayores: ahora deben acudir a entrevista

Con el nuevo criterio, los solicitantes menores de 14 años y los mayores de 79 deben presentarse a una entrevista consular en la mayoría de los casos. La exención automática por ser niño o adulto mayor queda eliminada, y cada solicitante pasa a ser evaluado de forma individual.

Niños y adultos mayores ahora también deben acudir a entrevista para la visa americana.

En la práctica, esto implica que los menores ya no pueden ser incluidos solo como parte del expediente familiar: deben comparecer y su caso es revisado en ventanilla. Para los adultos mayores, la entrevista también se consolida como estándar, aunque existen excepciones muy limitadas.

Qué excepciones siguen vigentes

Aunque la entrevista es la norma, aún persisten excepciones puntuales. Estas se concentran en:

Visas diplomáticas u oficiales ( A-1, A-2, G-1 a G-4 y NATO ).

). Renovaciones de visa B-1/B-2 dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento, cumpliendo requisitos adicionales.

Renovaciones H-2A bajo condiciones específicas.

Aun así, el aviso oficial aclara que los oficiales consulares pueden requerir entrevista caso por caso, incluso cuando el solicitante crea calificar para una exención.

Recomendaciones para evitar retrasos

Ante el nuevo escenario, las autoridades recomiendan asumir que habrá entrevista y planificar con anticipación. Para un trámite exitoso, es clave:

Verificar si existe una exención real por categoría o renovación.

Contar con la información completa y correcta en el sistema (pasaporte, DS-160 y perfil).

Consultar los procedimientos específicos del consulado asignado, ya que cada sede maneja agendas y criterios propios.

Este cambio busca reforzar la revisión consular y tendrá impacto directo en los tiempos y la logística de quienes planean viajar legalmente a Estados Unidos.

Este ajuste en la política consular se da en un contexto de mayor control migratorio y obliga a las familias a reorganizar sus planes de viaje con más anticipación. Especialistas recomiendan no comprar pasajes ni hacer reservas hasta contar con la visa aprobada, ya que la obligatoriedad de la entrevista puede extender los plazos de respuesta.