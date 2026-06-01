Hernán Barcos tomó decisión sobre su futuro tras anunciar que no jugará en FC Cajamarca: "Acaba de..."

En los últimos días, uno de los jugadores que ha sonado fuerte en el fútbol peruano es Hernán Barcos. El experimentado delantero no seguirá en FC Cajamarca y uno de los equipos que se perfila como su nuevo destino es Sporting Cristal. El 'Pirata' no ha querido confirmar su arribo a tienda celeste, pero LÍBERO pudo conocer la decisión que tomó el atacante a estas alturas de la temporada.

Hernán Barcos tomó decisión tras no seguir en FC Cajamarca

Hernán Barcos confirmó que su vínculo con el cuadro cajamarquino no se dará por acuerdos que no llegaron a buen puerto a lo largo de la temporada. Dado este panorama, el periodista Manuel Gonzalo, de la edición impresa de LÍBERO, reveló que el delantero argentino nacionalizado peruano cerró su acuerdo con Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026.

Por si fuera poco, el comunicador anticipó que el 'Pirata' viajará a Lima cuanto antes para las fotos de rigor que se llevan a cabo cuando firma por un nuevo club. Luego de ello, en el tiempo justo se dará la publicación oficial en las redes sociales de Sporting Cristal. Solo es cuestión de horas para que todo se vaya concretando en cuanto a la nueva incorporación de los del Rímac.

"Hernán Barcos acaba de cerrar su acuerdo con Sporting Cristal. Mañana llegaría a Lima para firmar su contrato y tomarse las fotos de rigor. Luego será anunciado como jugador rimense", informó el periodista de la edición impresa de LÍBERO.

Hernán Barcos tiene todo avanzado con Sporting Cristal.

"No sé la situación de los demás, cada uno está hablando, intentando resolver su situación. Yo seguramente mañana resolveré la mía y fui feliz aquí seis meses y agradezco la oportunidad de unirme al club y a toda la gente de Cajamarca", reveló Hernán Barcos en una entrevista a L1 MAX.

¿En qué clubes jugó Hernán Barcos?