ALERTA por tormenta invernal en Estados Unidos: lo que debes botar de tu nevera si te quedaste sin luz
Tras apagones por tormentas invernales en EE.UU., autoridades alertan qué alimentos de la nevera deben desecharse para evitar intoxicaciones.
Las intensas tormentas invernales registradas entre enero y febrero de 2026 dejaron a más de un millón de viviendas sin suministro eléctrico en distintos estados del sur y centro de Estados Unidos. Tennessee, Mississippi, Louisiana y Texas fueron algunos de los más afectados, con cortes que en ciertas zonas se extendieron durante varios días.
Ante este escenario, autoridades sanitarias federales advirtieron sobre un riesgo poco visible pero serio: consumir alimentos que ya no son seguros tras un apagón prolongado. Tanto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) difundieron pautas claras para evitar intoxicaciones.
Tras un apagón invernal, revisar la nevera puede evitar riesgos para la salud.
La regla clave que debes conocer si se va la electricidad
Los especialistas coinciden en una norma básica: un refrigerador conserva una temperatura segura solo durante unas cuatro horas si permanece cerrado. Pasado ese tiempo, muchos productos ingresan a la llamada “zona de peligro”, donde las bacterias pueden multiplicarse rápidamente.
El principal problema es que los alimentos contaminados no siempre presentan mal olor, color extraño o textura alterada, por lo que probarlos no es una forma segura de evaluar su estado. La recomendación oficial es directa: ante la duda, desecharlos.
En el caso del congelador, el margen es mayor. Si está completamente lleno, puede mantener temperaturas seguras hasta 48 horas; si está a medio cargar, el tiempo se reduce a unas 24 horas, siempre que no se abra la puerta.
Alimentos que debes desechar tras un apagón
Después de cuatro horas sin electricidad, las autoridades recomiendan no consumir los siguientes productos:
Carnes y proteínas
- Carnes crudas o cocidas
- Pollo, pavo y otras aves
- Pescados y mariscos
- Huevos y productos derivados
- Embutidos y carnes procesadas
Lácteos
- Leche y crema
- Yogurt
- Quesos blandos y frescos
Comidas preparadas
- Sobras de cualquier tipo
- Sopas, guisos y estofados
- Pizza
- Ensaladas preparadas (atún, pollo, papa, macarrones)
Otros productos sensibles
- Frutas y verduras cortadas
- Masa cruda
- Postres con relleno de crema
- Fórmula infantil abierta
Qué alimentos pueden salvarse incluso sin refrigeración
No todo lo que está en la cocina debe ir a la basura. Algunos productos resisten mejor los cortes de energía:
- Condimentos y conservas
- Ketchup y mostaza
- Mermeladas
- Pepinillos y aceitunas
- Salsas comerciales
Lácteos más estables
- Mantequilla
- Margarina
- Quesos duros y procesados
Otros alimentos
- Pan y productos de panadería sin crema
- Frutas y verduras enteras
- Frutos secos
- Frutas deshidratadas
Recomendaciones finales ante nuevas tormentas
Las autoridades aconsejan mantener la refrigeradora y el congelador cerrados durante el apagón y planificar con anticipación cuando se anuncian tormentas severas. También recomiendan seguir la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional para anticipar la duración de los cortes.
En emergencias climáticas, la seguridad alimentaria es tan importante como el abrigo o la calefacción. Saber qué desechar a tiempo puede evitar intoxicaciones y problemas de salud mayores.
ALERTA con USCIS, inmigrantes: titular de la Green Card asegura que la agencia AÚN REVISA su LinkedIn pese a que su caso cerró en 2024
PELIGRO en estacionamiento de Walmart Supercenter: hombre de 44 años APUNTÓ E INTIMIDÓ con un arma mortal a una mujer
ESCÁNDALO en Walmart de Ocala: MADRE FUE ATRAPADA escondiendo artículos en el asiento de seguridad de su hijo para no pagarlos
