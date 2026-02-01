0
ALERTA por tormenta invernal en Estados Unidos: lo que debes botar de tu nevera si te quedaste sin luz

Tras apagones por tormentas invernales en EE.UU., autoridades alertan qué alimentos de la nevera deben desecharse para evitar intoxicaciones.

Dara Rojas
Después de cuatro horas sin luz, algunos alimentos ya no son seguros | Fuente: EFE
Las intensas tormentas invernales registradas entre enero y febrero de 2026 dejaron a más de un millón de viviendas sin suministro eléctrico en distintos estados del sur y centro de Estados Unidos. Tennessee, Mississippi, Louisiana y Texas fueron algunos de los más afectados, con cortes que en ciertas zonas se extendieron durante varios días.

Ante este escenario, autoridades sanitarias federales advirtieron sobre un riesgo poco visible pero serio: consumir alimentos que ya no son seguros tras un apagón prolongado. Tanto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) difundieron pautas claras para evitar intoxicaciones.

Tormenta Invernal

Tras un apagón invernal, revisar la nevera puede evitar riesgos para la salud.

La regla clave que debes conocer si se va la electricidad

Los especialistas coinciden en una norma básica: un refrigerador conserva una temperatura segura solo durante unas cuatro horas si permanece cerrado. Pasado ese tiempo, muchos productos ingresan a la llamada “zona de peligro”, donde las bacterias pueden multiplicarse rápidamente.

El principal problema es que los alimentos contaminados no siempre presentan mal olor, color extraño o textura alterada, por lo que probarlos no es una forma segura de evaluar su estado. La recomendación oficial es directa: ante la duda, desecharlos.

En el caso del congelador, el margen es mayor. Si está completamente lleno, puede mantener temperaturas seguras hasta 48 horas; si está a medio cargar, el tiempo se reduce a unas 24 horas, siempre que no se abra la puerta.

Alimentos que debes desechar tras un apagón

Después de cuatro horas sin electricidad, las autoridades recomiendan no consumir los siguientes productos:

Carnes y proteínas

  • Carnes crudas o cocidas
  • Pollo, pavo y otras aves
  • Pescados y mariscos
  • Huevos y productos derivados
  • Embutidos y carnes procesadas

Lácteos

  • Leche y crema
  • Yogurt
  • Quesos blandos y frescos

Comidas preparadas

  • Sobras de cualquier tipo
  • Sopas, guisos y estofados
  • Pizza
  • Ensaladas preparadas (atún, pollo, papa, macarrones)

Otros productos sensibles

  • Frutas y verduras cortadas
  • Masa cruda
  • Postres con relleno de crema
  • Fórmula infantil abierta

Qué alimentos pueden salvarse incluso sin refrigeración

No todo lo que está en la cocina debe ir a la basura. Algunos productos resisten mejor los cortes de energía:

  • Condimentos y conservas
  • Ketchup y mostaza
  • Mermeladas
  • Pepinillos y aceitunas
  • Salsas comerciales

Lácteos más estables

  • Mantequilla
  • Margarina
  • Quesos duros y procesados

Otros alimentos

  • Pan y productos de panadería sin crema
  • Frutas y verduras enteras
  • Frutos secos
  • Frutas deshidratadas

Recomendaciones finales ante nuevas tormentas

Las autoridades aconsejan mantener la refrigeradora y el congelador cerrados durante el apagón y planificar con anticipación cuando se anuncian tormentas severas. También recomiendan seguir la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional para anticipar la duración de los cortes.

En emergencias climáticas, la seguridad alimentaria es tan importante como el abrigo o la calefacción. Saber qué desechar a tiempo puede evitar intoxicaciones y problemas de salud mayores.

