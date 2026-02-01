Alerta para dueños de mascotas en California: ya rige esta nueva ley de cumplimiento OBLIGATORIO

El pasado 1 de enero de 2026 marcó un cambio relevante para los dueños de mascotas en California. Desde esa fecha, quedó en vigencia una nueva ley estatal que restringe las intervenciones quirúrgicas en animales domésticos cuando no exista una justificación médica clara.

La normativa apunta especialmente a prácticas consideradas invasivas o realizadas por comodidad del propietario, redefiniendo los límites entre el cuidado responsable y las decisiones estéticas o conductuales.

Nueva ley en California redefine cómo deben cuidarse las mascotas desde 2026.

Prohibición del declawing en gatos: el eje central de la norma

Uno de los puntos más relevantes de la ley es la prohibición del declawing en gatos, una práctica que consiste en amputar parte de las falanges para evitar que el animal arañe superficies o personas.

La legislación considera este procedimiento como una amputación dolorosa y potencialmente dañina, solo permitida cuando un veterinario determine que existe una necesidad médica concreta. El objetivo es evitar intervenciones que prioricen la comodidad humana por sobre la salud y el bienestar del animal.

Por qué se impulsó esta nueva regulación en California

Los impulsores de la norma sostienen que muchas cirugías electivas generan consecuencias físicas y conductuales a largo plazo en las mascotas, como dolor crónico, infecciones o cambios en su comportamiento natural.

La ley se enmarca en una política más amplia del estado orientada a reforzar la protección animal, mejorar los estándares de tenencia responsable y limitar prácticas consideradas abusivas dentro de la industria de cría y cuidado de mascotas.

Apoyo de organizaciones animalistas y críticas del sector veterinario

La reacción ante la entrada en vigor de la ley ha sido dispar. Organizaciones defensoras de los animales celebraron la medida como un avance ético, destacando que refuerza la idea de que las mascotas no deben ser tratadas como objetos ajustables a la conveniencia del hogar.

En contraste, asociaciones veterinarias advierten que la regulación puede interferir en el criterio clínico profesional. Señalan que muchos especialistas ya habían abandonado estas prácticas de forma voluntaria y que una prohibición general podría dificultar decisiones médicas en situaciones excepcionales.

Qué cambia para los dueños de mascotas y las clínicas veterinarias

Para los propietarios, la nueva normativa implica un cambio de enfoque: ya no será posible optar por cirugías destinadas a corregir conductas naturales del animal sin una causa médica avalada por un profesional.

En paralelo, las clínicas veterinarias deberán ajustar protocolos y documentar de manera más estricta las razones médicas detrás de cada intervención quirúrgica, diferenciando claramente entre tratamientos necesarios y procedimientos electivos.

¿Puede esta ley replicarse en otros estados?

Especialistas señalan que la decisión de California podría sentar precedente en otras jurisdicciones, especialmente en un contexto donde el bienestar animal gana peso en la agenda pública.

Si la tendencia se mantiene, no se descarta que otros estados evalúen normativas similares para regular prácticas veterinarias y reforzar los estándares de protección de las mascotas.