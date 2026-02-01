TERREMOTO político en California: alcalde de San José se lanza contra Gavin Newsom por el poder estatal

El escenario político de California suma un nuevo protagonista. El alcalde de San José, Matt Mahan, confirmó oficialmente su decisión de competir por la gobernación del estado, una movida que reconfigura la contienda y marca distancia del liderazgo actual encabezado por Gavin Newsom.

El anuncio se produce en un contexto de amplia competencia interna, con varios aspirantes demócratas y un sistema de primarias que será clave para definir quién llegará a la elección general de 2026.

Matt Mahan se lanza por la gobernación de California

“Hace un par de semanas llegué a casa y mi esposa, Silvia, me dijo: ‘Creo que nuestro estado te necesita’”, relató Mahan en un mensaje difundido en su cuenta de X. “Si conoces a Silvia, sabes que cuando ella habla, la escuchas. Por eso me postulo para gobernador de California, porque podemos hacerlo mejor”, afirmó.

El alcalde de San José entra en la carrera por la gobernación de California.

Mahan ocupa la alcaldía de San José desde enero de 2023 y se encuentra transitando su último año de mandato. Durante su gestión, construyó un perfil político basado en la gestión práctica, la medición de resultados y la rendición de cuentas, ejes que ahora busca trasladar al plano estatal.

Las elecciones primarias en California están previstas para el 2 de junio de 2026, mientras que la elección general se celebrará el 3 de noviembre del mismo año.

Quién es Matt Mahan, el alcalde que busca gobernar California

Miembro del Partido Demócrata, Matt Mahan lidera actualmente la tercera ciudad más grande de California. Su trayectoria combina educación, tecnología y gestión pública, una mezcla que define buena parte de su discurso político.

Nació y creció en Watsonville, en una familia de trabajadores del sector público: su madre fue maestra y su padre cartero. Estudió en la Universidad de Harvard, donde se graduó con honores y fue presidente del cuerpo estudiantil, experiencia que suele destacar como parte de su formación en liderazgo.

Antes de ingresar a la política, trabajó como docente de secundaria en San José a través del programa Teach for America y luego se vinculó al sector tecnológico, ocupando cargos directivos en plataformas de participación cívica y cofundando la red digital Brigade, enfocada en el debate ciudadano.

De la política local al escenario estatal

Su salto electoral se dio en 2020, cuando fue elegido concejal de San José. Dos años después, logró imponerse en la elección para alcalde frente a candidatos con mayor trayectoria institucional, consolidándose como una figura emergente dentro del mapa político californiano.

Desde la alcaldía, impulsó una gestión basada en indicadores de desempeño y control del gasto, con el objetivo según su propio discurso de demostrar que el uso eficiente de los recursos públicos puede traducirse en mejoras concretas.

Entre los resultados que suele destacar se encuentran:

Reducción de la indigencia: aseguró que la cantidad de personas en situación de calle se redujo en casi un tercio tras una década de crecimiento sostenido.

Seguridad pública: San José fue calificada como la ciudad grande más segura de EE.UU. y logró resolver el 100% de los homicidios durante varios años consecutivos.

San José fue calificada como la ciudad grande más segura de EE.UU. y logró resolver el 100% de los homicidios durante varios años consecutivos. Vivienda: liberación de miles de nuevas unidades habitacionales en los últimos dos años para enfrentar la crisis de asequibilidad.

Este balance es presentado por Mahan como la base de su propuesta para gobernar California.

"Volver a lo básico": la propuesta de Mahan

La campaña del alcalde se articula alrededor del concepto de “volver a lo básico”, con la idea de que el Estado debe enfocarse primero en resolver problemas estructurales antes de ampliar regulaciones o impuestos.

“California es un gran lugar para vivir, pero cada vez es más difícil”, sostiene en su plataforma. Su plan se apoya en cinco ejes principales:

Asequibilidad: reducción de regulaciones y tarifas que encarecen la construcción de viviendas, uso de terrenos públicos y agilización de permisos.

reducción de regulaciones y tarifas que encarecen la construcción de viviendas, uso de terrenos públicos y agilización de permisos. Refugios y personas sin hogar: expansión de refugios con la exigencia de su uso cuando existan plazas disponibles.

expansión de refugios con la exigencia de su uso cuando existan plazas disponibles. Salud mental y adicciones: programas de tratamiento, especialmente en casos de riesgo para la persona o terceros.

programas de tratamiento, especialmente en casos de riesgo para la persona o terceros. Rendición de cuentas: mayor control del gasto, combate al fraude y coordinación entre niveles de gobierno.

mayor control del gasto, combate al fraude y coordinación entre niveles de gobierno. Educación: mejora de estándares académicos, recuperación de evaluaciones y fortalecimiento de la responsabilidad institucional.

“Necesitamos defender nuestras libertades y a nuestros vecinos. Una herramienta es la ley, la otra son los resultados. Debemos usar ambas para arreglar California”, concluyó Mahan.