ATENCIÓN clientes bancarios en EE. UU.: este feriado de febrero de 2026 dejará CERRADOS los bancos

Quienes tengan pensado realizar trámites bancarios presenciales en Estados Unidos deberán reorganizar su agenda. El lunes 16 de febrero de 2026, todas las sucursales bancarias permanecerán cerradas, lo que podría afectar a clientes que necesiten atención en ventanilla o gestiones administrativas específicas.

Aunque muchas operaciones se pueden resolver de manera digital, no todos los servicios están disponibles en línea. Por ese motivo, las autoridades recomiendan anticipar pagos, transferencias y consultas importantes para evitar inconvenientes durante la jornada.

El feriado de Presidents’ Day dejará sin atención bancaria presencial en todo Estados Unidos.

El feriado federal que obliga al cierre total de los bancos

La razón del cierre bancario es la celebración del Presidents’ Day, un feriado federal que se conmemora cada año el tercer lunes de febrero en Estados Unidos.

Esta fecha está dedicada a rendir homenaje a los presidentes del país, con especial énfasis en George Washington, el primer mandatario estadounidense. Con el paso del tiempo, la conmemoración se consolidó como una jornada no laborable para el sector público y gran parte del sector privado.

El feriado forma parte del calendario oficial desde la implementación de una ley federal que reorganizó varias celebraciones nacionales para que se conmemoraran los lunes, facilitando así fines de semana largos para los trabajadores.

Qué bancos no atenderán al público el 16 de febrero

Al tratarse de un feriado federal, las principales instituciones financieras suspenderán la atención presencial en todas sus sucursales. Entre los bancos que no abrirán se encuentran:

Bank of America

Wells Fargo

JPMorgan Chase

Citibank

U.S. Bank

Capital One

PNC Bank

Truist Bank

Santander Bank

Citizens Bank

Morgan Stanley

Goldman Sachs

Es importante tener en cuenta que el cierre afecta únicamente a las sucursales físicas. Los clientes podrán seguir utilizando cajeros automáticos externos, aplicaciones móviles y plataformas de banca en línea, aunque algunas operaciones podrían procesarse con demora.