- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs ADT
- Real Madrid vs Rayo Vallecano
- Garcilaso vs Sporting Cristal
- Boca Juniors vs Newell's
- Rosario Central vs River Plate
- Peñarol vs Nacional
- Alianza Lima
- Liga 1 2026
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
ATENCIÓN clientes bancarios en EE. UU.: este feriado de febrero de 2026 dejará CERRADOS los bancos
El lunes 16 de febrero se conmemora un feriado federal en Estados Unidos, por lo que ninguna entidad bancaria atenderá de forma presencial en todo el país.
Quienes tengan pensado realizar trámites bancarios presenciales en Estados Unidos deberán reorganizar su agenda. El lunes 16 de febrero de 2026, todas las sucursales bancarias permanecerán cerradas, lo que podría afectar a clientes que necesiten atención en ventanilla o gestiones administrativas específicas.
PUEDES VER: ALERTA conductores en EE. UU.: estas son las NUEVAS SANCIONES de tránsito imponen multas de hasta USD 1.500 y cárcel
Aunque muchas operaciones se pueden resolver de manera digital, no todos los servicios están disponibles en línea. Por ese motivo, las autoridades recomiendan anticipar pagos, transferencias y consultas importantes para evitar inconvenientes durante la jornada.
El feriado de Presidents’ Day dejará sin atención bancaria presencial en todo Estados Unidos.
El feriado federal que obliga al cierre total de los bancos
La razón del cierre bancario es la celebración del Presidents’ Day, un feriado federal que se conmemora cada año el tercer lunes de febrero en Estados Unidos.
Esta fecha está dedicada a rendir homenaje a los presidentes del país, con especial énfasis en George Washington, el primer mandatario estadounidense. Con el paso del tiempo, la conmemoración se consolidó como una jornada no laborable para el sector público y gran parte del sector privado.
El feriado forma parte del calendario oficial desde la implementación de una ley federal que reorganizó varias celebraciones nacionales para que se conmemoraran los lunes, facilitando así fines de semana largos para los trabajadores.
Qué bancos no atenderán al público el 16 de febrero
Al tratarse de un feriado federal, las principales instituciones financieras suspenderán la atención presencial en todas sus sucursales. Entre los bancos que no abrirán se encuentran:
- Bank of America
- Wells Fargo
- JPMorgan Chase
- Citibank
- U.S. Bank
- Capital One
- PNC Bank
- Truist Bank
- Santander Bank
- Citizens Bank
- Morgan Stanley
- Goldman Sachs
Es importante tener en cuenta que el cierre afecta únicamente a las sucursales físicas. Los clientes podrán seguir utilizando cajeros automáticos externos, aplicaciones móviles y plataformas de banca en línea, aunque algunas operaciones podrían procesarse con demora.
- 1
PELIGRO en estacionamiento de Walmart Supercenter: hombre de 44 años APUNTÓ E INTIMIDÓ con un arma mortal a una mujer
- 2
ALERTA con USCIS, inmigrantes: titular de la Green Card asegura que la agencia AÚN REVISA su LinkedIn pese a que su caso cerró en 2024
- 3
ESCÁNDALO en Walmart de Ocala: MADRE FUE ATRAPADA escondiendo artículos en el asiento de seguridad de su hijo para no pagarlos
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90