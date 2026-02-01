ALERTA conductores en EE. UU.: estas son las NUEVAS SANCIONES de tránsito imponen multas de hasta USD 1.500 y cárcel

Desde octubre de 2025, conducir en Estados Unidos implica enfrentar uno de los regímenes de sanciones de tránsito más estrictos de su historia reciente. Una nueva normativa federal elevó multas, unificó criterios entre estados y habilitó penas de cárcel para infracciones consideradas graves, afectando tanto a ciudadanos como a visitantes.

El endurecimiento legal responde al aumento sostenido de muertes en carretera y busca reducir conductas de alto riesgo como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol al volante y el uso del celular mientras se maneja.

Exceso de velocidad, alcohol y uso del celular al volante están entre las faltas más castigadas desde 2025.

Qué infracciones pueden costarte hasta USD 1.500 o prisión

Las autoridades federales establecieron un piso mínimo de sanciones que los estados deben respetar. Entre las faltas más severamente castigadas se encuentran:

Exceso grave de velocidad, especialmente cuando se supera el límite en más de 20 millas por hora o se conduce a velocidades extremas.

Conducir bajo los efectos del alcohol, en especial con niveles elevados de alcohol en sangre.

Uso de celulares u otros dispositivos electrónicos sin sistema manos libres.

Omisión de señales en zonas escolares o al rebasar autobuses escolares detenidos.

En situaciones agravadas, estas infracciones pueden derivar en multas de hasta USD 1.500, suspensión de licencia e incluso penas de cárcel.

Velocidad: los límites más altos y el control automatizado

Aunque los límites varían según el estado, Texas mantiene uno de los máximos más altos del país, con tramos autorizados de hasta 85 millas por hora. En contraste, zonas urbanas, escolares o residenciales cuentan con márgenes mucho más bajos.

El control del exceso de velocidad se apoya cada vez más en cámaras automáticas, ya presentes en cientos de ciudades. Estas permiten aplicar multas sin intervención directa de un agente y refuerzan la fiscalización en áreas de alto riesgo.

Alcohol al volante: tolerancia cada vez menor

La conducción bajo los efectos del alcohol sigue siendo una de las principales causas de accidentes fatales. Algunos estados han reducido los límites permitidos y ampliado las sanciones incluso cuando el nivel de alcohol no alcanza el estándar nacional.

Además de multas y arrestos, los jueces pueden imponer restricciones adicionales, como la suspensión del derecho a comprar alcohol, programas obligatorios de rehabilitación y antecedentes penales.

Celulares al conducir: una falta que ya no se perdona

El uso de teléfonos móviles sin manos libres es una de las conductas más perseguidas. En muchos estados, basta con que un agente observe al conductor manipulando el dispositivo para detenerlo.

Las multas por esta infracción pueden superar los USD 1.000, duplicarse en caso de reincidencia y, si provocan accidentes con lesiones o muertes, transformarse en delitos penales con cárcel.

Cinturón de seguridad: obligatorio y con sanción inmediata

La mayoría de los estados considera el no uso del cinturón como infracción primaria, lo que permite a la policía detener al conductor solo por esa falta. Las multas varían según la jurisdicción, pero el objetivo es claro: reducir las muertes evitables.

Las autoridades subrayan que casi la mitad de las víctimas fatales en accidentes no llevaba cinturón, lo que refuerza la política de controles más estrictos.

Qué cambia con la ley federal vigente desde 2025

La nueva legislación federal unificó criterios y eliminó vacíos legales entre estados. Ahora, las sanciones mínimas son similares en todo el país y las infracciones graves tienen consecuencias más severas, incluso para quienes conducen ocasionalmente o están de paso.

El objetivo es que ningún conductor alegue desconocimiento al cruzar fronteras estatales y que la seguridad vial tenga estándares homogéneos.

Cómo impacta esta normativa en conductores y visitantes

Las autoridades anticipan más controles, tanto presenciales como automatizados, y campañas informativas para difundir las nuevas reglas. El mensaje es claro: manejar distraído, a exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol ya no será tolerado.

Según estimaciones oficiales, el endurecimiento de las sanciones apunta a reducir de forma significativa las muertes y lesiones graves en carretera, en un país donde millones de personas dependen del automóvil a diario.