¡ALERTA en EE. UU.! Hombre se hace pasar por agente del FBI para liberar a acusado de homicidio y termina arrestado

Mark Anderson caminaba con confianza por los pasillos del Metropolitan Detention Center de Nueva York, sosteniendo una carpeta de documentos y afirmando tener autoridad para liberar a Luigi Mangione, acusado de asesinar al CEO de United Healthcare, Brian Thompson, en 2024. Era temprano en la mañana del 29 de enero de 2026 cuando los guardias detectaron inconsistencias en su identificación y lo detuvieron.

Documentos judiciales detallan que Anderson, de 36 años, presentó una licencia de conducir de Minnesota y aseguró portar papeles firmados por un juez, aunque no mostró credenciales oficiales. Según BBC, el objetivo de Anderson era Mangione, a quien buscaba liberar, aunque su nombre no figuraba formalmente en la acusación inicial.

El caso reaviva el debate sobre la seguridad y los protocolos de identificación.

El plan falló cuando su actitud generó sospechas: declaró estar armado, arrojó documentos en el mostrador y fue arrestado al descubrirse objetos incompatibles con su supuesta función, como un tenedor grande y un cortador de pizza. Las autoridades confirmaron que no tenía relación con el FBI ni con el sistema judicial.

Anderson había viajado desde Mankato, Minnesota, y trabajaba en una pizzería local. Compareció ante un juez y enfrenta cargos federales por usurpación de funciones públicas. La defensa aún no ha emitido declaraciones.

Caso de Mangione y protocolos en el centro de detención

Luigi Mangione sigue enfrentando cargos estatales y federales por el asesinato de Brian Thompson. Fue capturado en 2024 en un McDonald’s de Pensilvania tras una operación multiestado y extraditado a Nueva York, donde permanece recluido. La selección del jurado para su juicio federal está prevista para septiembre de 2026.

El incidente de Anderson generó preocupación sobre la seguridad en los centros penitenciarios. El Bureau of Prisons revisa protocolos de identificación y reforzó controles internos para evitar situaciones similares. Actualmente, no hay evidencia de vínculo previo entre Anderson y Mangione, y la investigación continúa bajo estricta vigilancia.

Expertos en seguridad destacan que casos como este prueban la eficacia de los procedimientos existentes y subrayan la necesidad de fortalecer la identificación de visitantes en prisiones de alta seguridad.