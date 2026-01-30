ATENCIÓN Estados Unidos: Trump quiere llevar una carrera de IndyCar a las calles de Washington por los 250 años del país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un nuevo giro a las celebraciones por los 250 años de independencia del país. Este viernes firmó una orden ejecutiva que autoriza la realización de una carrera de IndyCar en las calles de Washington D.C., un evento inédito que busca convertirse en uno de los actos centrales del aniversario que se conmemora el próximo 4 de julio.

Según el comunicado oficial de la Casa Blanca, la competencia llevará el nombre de Freedom 250 Grand Prix y se desarrollará en un circuito urbano diseñado en coordinación entre los departamentos de Interior y Transporte, junto a las autoridades locales. La ruta estaría ubicada cerca del National Mall, con el objetivo de “mostrar la majestuosidad de Washington D.C. y sus emblemáticos monumentos nacionales”.

La idea ya había generado ruido días atrás, cuando Trump compartió en su red social Truth Social un video generado con inteligencia artificial que recreaba el trazado del circuito. En las imágenes se veía al mandatario levantando el pulgar junto a un águila símbolo nacional mientras un helicóptero aterrizaba en plena pista para dar inicio a la carrera.

Trump impulsa una carrera de IndyCar en el corazón de la capital estadounidense.

Desde la Casa Blanca explicaron que el propósito del evento es “demostrar el poder del ingenio estadounidense en ingeniería, tecnología y carreras de alto rendimiento”, vinculando el espectáculo deportivo con el orgullo nacional.

IndyCar confirma fechas y coordinación con la Casa Blanca

IndyCar, el principal campeonato de monoplazas de Estados Unidos, confirmó que el evento se realizaría el fin de semana del 21 al 23 de agosto, y que la organización trabajará de manera conjunta con la Administración Trump y la oficina de la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser.

En declaraciones difundidas por NBC, el propietario de IndyCar, Roger Penske, agradeció públicamente el respaldo presidencial. “El presidente Trump ha otorgado una distinción increíble a nuestro deporte. IndyCar se prepara para honrar a nuestro país con un tremendo espectáculo automovilístico”, afirmó.

La carrera se sumaría así a una agenda de celebraciones impulsada directamente desde la Casa Blanca, que busca convertir el aniversario número 250 de Estados Unidos en un evento de alcance nacional e internacional.

Un aniversario cargado de eventos patrióticos

El Gran Premio no es la única iniciativa en carpeta. Según información oficial, el Gobierno planea además una Gran Feria Estatal Estadounidense itinerante, que culminará con una gran celebración en el Mall de Washington con representación de los 50 estados.

También están previstos unos llamados “juegos patrióticos”, protagonizados por atletas estudiantes, y un evento que ha generado particular sorpresa: un combate de artes marciales mixtas en los jardines de la Casa Blanca, organizado por Dana White, empresario y amigo personal de Trump, con una asistencia estimada de entre 20.000 y 25.000 personas.

Con estas propuestas, la Administración busca reforzar el mensaje de unidad, poder y espectáculo en una fecha simbólica para el país, apostando a eventos de alto impacto visual y mediático que no pasan desapercibidos, dentro ni fuera de Estados Unidos.