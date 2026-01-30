ALERTA padres en Florida: este es el NUEVO horario de ingreso en middle y high schools desde agosto de 2026

En Florida, donde muchas jornadas comienzan antes del amanecer entre el tráfico de autopistas como la I-95, los turnos tempranos en hospitales y padres que dejan a sus hijos antes de ir al trabajo, los horarios escolares rara vez ocupan el centro del debate público. Sin embargo, esto está a punto de cambiar.

A partir de agosto de 2026, miles de familias deberán adaptarse a un nuevo esquema de ingreso en las escuelas secundarias del estado. El cambio no solo impactará en las rutinas diarias, sino también en el transporte escolar, las actividades extracurriculares y la organización familiar, especialmente en hogares donde ambos padres trabajan desde muy temprano.

Middle y high schools ajustarán su hora de ingreso en busca de más descanso para los estudiantes.

La medida busca responder a una preocupación creciente: el impacto del sueño insuficiente en la salud mental y el rendimiento académico de los adolescentes, un problema que expertos llevan años señalando.

Cuál será el nuevo horario de ingreso en Florida

Según la ley estatal aprobada en 2023, todas las escuelas públicas deberán respetar horarios mínimos de inicio de clases a partir del verano de 2026:

Las middle schools no podrán comenzar antes de las 8:00 a. m.

Las high schools no podrán iniciar antes de las 8:30 a. m.

La normativa se basa en estudios que indican que los adolescentes necesitan entre ocho y nueve horas de sueño por noche y que, por razones biológicas, les resulta más difícil dormir temprano. Comenzar las clases demasiado pronto afecta la concentración, el estado de ánimo y el desempeño académico.

El cambio será significativo si se compara con la situación actual. Casi la mitad de las escuelas secundarias de Florida comienzan clases antes de las 7:30 a. m., y muchas incluso lo hacen antes de las 7:00 a. m., obligando a los estudiantes a despertarse de madrugada durante toda la semana.

Padres divididos y el proyecto que busca frenar la medida

Aunque la ley sigue vigente, el nuevo horario no está garantizado. En el Senado estatal se presentó un proyecto que busca frenar su implementación, argumentando que los distritos escolares enfrentarían serias dificultades logísticas.

Entre las principales preocupaciones se encuentran:

La reorganización de rutas de autobuses escolares

El impacto en actividades deportivas y extracurriculares

La dificultad para coordinar los horarios laborales de los padres

El uso de iluminación artificial para entrenamientos y eventos nocturnos

Las opiniones entre los padres están divididas. Algunos celebran la posibilidad de que sus hijos duerman más y lleguen menos estresados a clases. Otros temen que el cambio complique aún más la vida diaria, especialmente en familias que dependen de un solo vehículo o combinan varios empleos.

Si no se aprueba ninguna modificación, los distritos escolares deberán aplicar los nuevos horarios desde agosto de 2026. La ley otorgó un margen de tres años para que las autoridades educativas se adapten, pero el debate sigue abierto y podría definir el futuro de millones de estudiantes en Florida.