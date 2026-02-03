PELIGRO invernal en Estados Unidos: NWS ACTIVA ALERTAS por nieve y frío extremo en estos 8 estados

Estados Unidos vuelve a quedar bajo la influencia de un escenario invernal severo, con condiciones que obligan a extremar precauciones en distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió advertencias por clima invernal ante la llegada de un sistema que combina nevadas, hielo, viento y temperaturas muy bajas, un cóctel que puede volver peligrosos los desplazamientos en poco tiempo.

Los pronósticos anticipan acumulaciones de hasta 7 pulgadas de nieve en algunas zonas, lo que incrementa el riesgo de carreteras resbaladizas, visibilidad reducida y demoras tanto en áreas urbanas como en rutas clave.

El NWS advierte condiciones peligrosas y posibles complicaciones en viajes por el avance del frío ártico.

Los 8 estados bajo advertencia del NWS

Según el organismo meteorológico, las alertas de clima invernal abarcan ocho estados, reflejando un patrón de frío activo que no se limita a una sola región del país:

Kentucky

Ohio

West Virginia

Indiana

Maryland

Michigan

Alaska

Florida

En Kentucky, Ohio, West Virginia e Indiana, se esperan nevadas moderadas que, si bien no serían históricas, podrían complicar los trayectos diarios, especialmente en horarios de mayor circulación.

Michigan y Alaska, entre los más afectados

El panorama se vuelve más exigente en Michigan, donde el efecto lake-effect podría generar acumulaciones cercanas a las 7 pulgadas de nieve. Este fenómeno provoca bandas de nieve intensa capaces de reducir drásticamente la visibilidad y dificultar la movilidad en zonas cercanas a los lagos.

En Alaska, las advertencias incluyen un escenario aún más desafiante, con nevadas acompañadas de ráfagas de viento de hasta 55 mph (88 km/h), lo que puede generar condiciones de viaje peligrosas incluso para conductores experimentados.

Florida, una alerta poco habitual

Uno de los puntos que más llama la atención es la inclusión de Florida entre los estados bajo advertencia. El patrón invernal activo ha llevado el frío a regiones poco acostumbradas a este tipo de condiciones, reforzando la necesidad de precaución incluso en el sureste del país.

Clima en EE.UU. hoy, 3 de febrero

Para este martes, una intensa masa de aire ártico continúa dominando gran parte del país. El NWS mantiene alertas por heladas y frío extremo, con riesgo de congelación incluso en zonas donde este clima no es habitual.

En varios estados del este y sureste, como Virginia, las Carolinas, Georgia y Kentucky, se prevén temperaturas bajo cero, lo que aumenta el riesgo de hipotermia si no se toman medidas de protección adecuadas.

En el norte, especialmente en Michigan, el frío persistirá con máximas muy bajas y una sensación térmica aún menor debido al viento. Mientras tanto, aunque el sur de Florida registrará temperaturas más templadas durante el día, las madrugadas seguirán siendo frías, con riesgo de heladas en zonas interiores.

Un patrón de frío que podría extenderse

Meteorólogos advierten que el vórtice polar se mantiene estable, lo que podría prolongar este episodio de frío intenso durante varios días más en amplias zonas del este de Estados Unidos. Por ello, recomiendan mantenerse informados a través de fuentes oficiales y estar atentos a posibles cambios rápidos en las condiciones del tiempo.

Seguir las alertas del NWS y planificar con anticipación puede marcar la diferencia para evitar accidentes y reducir riesgos durante este nuevo embate del invierno.