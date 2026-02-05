TRAGEDIA en Los Ángeles: tres muertos y varios heridos dejó el IMPACTO de un auto contra conocido supermercado en Westwood

En Los Ángeles, un trágico accidente automovilístico dejó al menos tres muertos y varias personas heridas este jueves 5 de febrero. El suceso ocurrió cuando un auto se estrelló contra el supermercado 99 Ranch Market en Westwood, provocando pánico entre clientes y transeúntes. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) confirmó que el accidente no fue intencional.

Testigos relataron que el sedán involucrado primero atropelló a un ciclista antes de impactar el edificio. Los equipos de emergencia tuvieron que mover el vehículo para acceder a los heridos, mientras los hospitales locales recibían a las víctimas en estado grave y leve. La alcaldesa Karen Bass instó a los residentes a evitar la zona y destacó la labor de los socorristas.

Detalles del accidente y víctimas

Según el LAFD, la conductora del auto, una mujer mayor, perdió el control a pocas cuadras del supermercado. Tres personas murieron en el lugar, mientras cuatro resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales locales. Dos de ellas se encuentran en estado grave, mientras que las otras sufrieron lesiones menores.

Tres muertos y cuatro heridos en Los Ángeles luego de que un automóvil impactara un supermercado.

El impacto generó caos en la intersección de Westwood Boulevard y Rochester Avenue. Los testigos describieron escenas de confusión y desesperación, mientras las autoridades trabajaban para asegurar la zona y rescatar a los atrapados dentro del vehículo y del edificio.

Reacción de autoridades y medidas de seguridad

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresó sus condolencias a las familias afectadas y agradeció la rápida intervención de los equipos de emergencia. En su declaración oficial, pidió a los residentes evitar la zona mientras se realizaban las investigaciones del accidente.

El LAFD indicó que el incidente está siendo investigado para determinar las causas exactas del choque. Por el momento, se descarta que haya sido un acto intencional, y se analiza la situación de tránsito y las condiciones del vehículo. La comunidad de Westwood se mantiene en alerta y se refuerzan las medidas de seguridad en la zona.