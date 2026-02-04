PELIGRO para viajeros en EE. UU.: Alerta por posible exposición al sarampión en aeropuerto y parque temático

Las autoridades sanitarias de California emitieron una alerta luego de que un viajero internacional con sarampión visitara varias zonas concurridas del sur del estado a finales de enero de 2026. Los lugares afectados incluyen la Terminal B del aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y Disneyland Resort, con posible riesgo para residentes, turistas y trabajadores presentes durante los horarios indicados.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LADPH) precisó que el viajero llegó el 26 de enero en el vuelo Viva Aerobus 518 y estuvo en la terminal entre las 22:45 y la 1:00 del día siguiente. El 28 de enero visitó Goofy’s Kitchen en Disneyland Hotel y los parques Disneyland Park y Disney California Adventure, y el 30 de enero acudió a una sucursal de Dunkin’ Donuts en Woodland Hills. Las autoridades han comunicado los periodos críticos de exposición para que quienes estuvieron allí tomen precauciones.

Autoridades de California alertan sobre posible exposición al virus en lugares concurridos.

Quiénes están en riesgo

La advertencia afecta principalmente a viajeros, turistas, trabajadores y residentes que estuvieron en los lugares y franjas horarias indicadas. Según el CDC, el sarampión puede contagiar hasta al 90% de quienes no cuentan con inmunidad tras contacto cercano con el virus.

“El sarampión no solo afecta a quienes viajan internacionalmente, todos están en riesgo si no están protegidos”, señaló la doctora Anissa Davis, subdirectora de salud del condado de Long Beach, en declaraciones a Fox News.

Medidas de las autoridades sanitarias

El LADPH y la Agencia de Salud del Condado de Orange han activado protocolos de rastreo de contactos y notificación pública, siguiendo las directrices del CDC. Se mantiene vigilancia epidemiológica y comunicación con hospitales, clínicas y proveedores médicos para identificar posibles casos secundarios.

Se recomienda que las personas expuestas revisen su historial de vacunación y, ante fiebre, sarpullido, tos o conjuntivitis, contacten primero a un proveedor de salud por vía telefónica antes de acudir a centros médicos, para evitar nuevos contagios.

Síntomas y riesgos del sarampión

El sarampión es altamente contagioso. Los síntomas iniciales suelen aparecer entre siete y 14 días tras la exposición e incluyen fiebre elevada, tos, secreción nasal y ojos enrojecidos, seguidos por un exantema que se extiende desde el rostro al resto del cuerpo.

El virus puede transmitirse desde cuatro días antes de la erupción hasta cuatro días después. Las complicaciones graves afectan especialmente a niños pequeños, mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas.

Situación actual del sarampión en EE.UU.

Hasta el 30 de enero de 2026, se habían confirmado 588 casos en el país. En 2025 se registraron 2.267 casos, la cifra anual más alta en más de 30 años. El aumento se ha asociado a brotes en eventos masivos, aeropuertos y disminución de la cobertura vacunal.

El LADPH informó que este es el segundo caso del año con potencial de exposición múltiple en Los Ángeles, y las autoridades estatales y federales han reforzado la coordinación para rastrear contactos y contener la transmisión.

Recomendaciones del CDC

El CDC recomienda mantener actualizado el esquema de vacunación, especialmente para quienes viajan o visitan lugares concurridos. La vacuna triple viral (sarampión, paperas y rubéola) tiene eficacia superior al 97% tras dos dosis.

El LADPH enfatiza: “Es fundamental que todos los residentes y visitantes verifiquen su situación vacunal y consulten con sus proveedores de salud si tienen dudas o presentan síntomas compatibles”.

Qué deben hacer las personas expuestas

Quienes estuvieron en los lugares y horarios señalados deben vigilar su estado de salud durante 21 días posteriores a la exposición. Ante cualquier síntoma, la recomendación es contactar primero a un profesional médico antes de acudir a un centro de salud, para prevenir transmisión en hospitales y clínicas.

El LADPH y la Agencia de Salud del Condado de Orange mantienen líneas informativas abiertas y actualizan continuamente la lista de posibles sitios de exposición, así como la vigilancia de nuevos casos.

Perspectivas tras la alerta

Las autoridades continúan con vigilancia epidemiológica, rastreo de contactos y campañas informativas. El seguimiento permanecerá activo durante las próximas semanas para identificar casos secundarios y tomar medidas adicionales si es necesario.

El incidente refuerza la importancia de la vacunación y el control de enfermedades prevenibles, en un contexto de aumento de casos de sarampión en Estados Unidos.