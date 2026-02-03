Alerta para padres en EE. UU.: retiran más de 148.000 envases de este reconocido suplemento por grave riesgo de intoxicación en niños

Más de 148.000 envases del suplemento Ultimate Multivitamin+, de la empresa Mindbodygreen, fueron retirados del mercado en Estados Unidos tras una advertencia de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC). La medida se adoptó luego de que se determinara que el envase no cumple con los estándares federales de seguridad infantil, lo que supone un riesgo potencial de intoxicación en menores.

El anuncio oficial fue emitido el 29 de enero de 2026 y alcanza a productos vendidos durante un periodo de cuatro años. Según explicó la CPSC, el problema no está en la fórmula del suplemento, sino en el sistema de cierre del envase, que no impide adecuadamente el acceso de los niños a las cápsulas.

De acuerdo con el organismo federal, el retiro se fundamenta en el incumplimiento de la Poison Prevention Packaging Act, una ley que exige envases resistentes a niños para productos que contienen ciertos niveles de hierro. La agencia fue clara al advertir que “el empaque no cumple con los estándares de seguridad infantil, lo que podría derivar en lesiones graves o incluso muerte por ingestión de hierro”.

Autoridades advierten riesgo infantil y ordenan retiro preventivo de un multivitamínico por fallas en su tapa de seguridad.

La alerta se emitió de manera preventiva, ya que hasta el momento no se han registrado casos de intoxicación vinculados a este suplemento. Aun así, las autoridades subrayaron que el hierro es una de las principales causas de intoxicación grave en niños pequeños cuando se consume en dosis elevadas.

¿Qué productos están incluidos?

El retiro abarca los envases de Ultimate Multivitamin+ presentados en botellas de vidrio ámbar de 8 onzas (236 ml) con tapa negra y 60 cápsulas en su interior. Los productos afectados pueden identificarse con los códigos UPC 850027975177 y 850027975429. El suplemento se vendió exclusivamente en el sitio web de Mindbodygreen, con precios que oscilaron entre 40 y 70 dólares, según el tipo de suscripción.

La CPSC indicó que los suplementos fueron fabricados en Estados Unidos por Arizona Nutritional Supplements y VitaQuest, y comercializados entre noviembre de 2021 y noviembre de 2025.

Riesgos asociados al hierro

Aunque el hierro es un nutriente esencial, su consumo accidental en grandes cantidades puede ser peligroso en niños. La CPSC advierte que “la ingestión accidental de suplementos con hierro puede provocar vómitos, dolor abdominal, daño hepático y, en casos graves, la muerte”.

Medidas adoptadas por la empresa

Tras el aviso, Mindbodygreen activó un protocolo para contactar a los clientes y ofrece sin costo un tapón de reemplazo con sistema de cierre seguro. El nuevo mecanismo utiliza el formato “push-and-turn” (presionar y girar), diseñado para reducir el riesgo de apertura por parte de menores.

En declaraciones recogidas por Good Housekeeping, Emma Engler, gerente de Asuntos Científicos de la compañía, afirmó: “El retiro se relaciona únicamente con el envase, no con la fórmula del suplemento. La calidad y la seguridad del producto para el uso adulto se mantienen sin alteraciones. No existen problemas con los ingredientes ni con la potencia del suplemento”.

Recomendaciones para los consumidores

Las autoridades recomiendan revisar el código UPC del producto y mantenerlo fuera del alcance de los niños hasta recibir el nuevo tapón de seguridad. Para solicitar el reemplazo, los usuarios pueden escribir al correo multi@mindbodygreen.com

El caso refuerza la vigilancia sobre la industria de suplementos en Estados Unidos y pone nuevamente el foco en la importancia de los envases de seguridad infantil como herramienta clave de prevención.