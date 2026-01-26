PELIGRO para la salud: RETIRAN semillas de chía vendidas en Amazon por RIESGO de Salmonella

La empresa Navitas Organics anunció el retiro voluntario de varios lotes de sus semillas de chía orgánicas de 8 onzas ante una posible contaminación con la bacteria Salmonella, una situación que encendió las alertas sanitarias entre los consumidores de Estados Unidos.

La decisión fue tomada como medida preventiva, luego de que el proveedor de la materia prima iniciara un retiro previo por riesgo sanitario. Según informó la compañía, el producto afectado fue distribuido a nivel nacional, tanto en tiendas físicas como Whole Foods Market, como a través de plataformas de venta online, incluido Amazon.

Hasta el momento no se han reportado enfermedades relacionadas con el consumo de estas semillas.

Lotes específicos afectados por el retiro

El retiro aplica únicamente a las bolsas de 8 oz, con UPC 858847000284, envasadas en formato de fondo plano. Los códigos de lote comienzan con la letra “W” y están impresos en la parte posterior del empaque, cerca de la tabla nutricional.



Entre los lotes retirados se encuentran:W31025283, W31025286 y W31025287, con fecha de consumo preferente hasta abril de 2027.

W31025311, W31025314, W31025315, W31025316 y W31025317, con fecha de consumo preferente hasta mayo de 2027.

Aunque Navitas Organics aseguró que no existen reportes confirmados de contaminación ni efectos adversos, la recomendación es no consumir bajo ninguna circunstancia las semillas pertenecientes a los lotes señalados.

La instrucción para los consumidores es clara: abrir la bolsa, desechar completamente el contenido y tirar el envase, de modo que no pueda reutilizarse. El resto de los productos de la marca no están incluidos en esta alerta.

Riesgos asociados a la Salmonella

La compañía recordó que la Salmonella puede provocar síntomas como fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, y que los cuadros pueden ser más graves en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

En casos poco frecuentes, la infección puede ingresar al torrente sanguíneo y derivar en complicaciones severas, por lo que la prevención es clave.

Reembolsos y contacto

Los consumidores pueden devolver el producto en el lugar de compra para recibir un reembolso. Para más información o solicitudes de reemplazo, Navitas Organics habilitó el teléfono 855-215-5702, disponible de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (hora del este).

“Ofrecer alimentos seguros y saludables es la razón por la que llevamos tanto tiempo en el negocio”, afirmó el director ejecutivo de la compañía, Ira Haber, al anunciar el retiro.