ALERTA sanitaria: piden limitar el consumo de agua en Montgomery y Prince George’s por esta PELIGROSA razón

Washington y su área metropolitana siguen bajo presión tras varios días marcados por el clima extremo. A las carreteras cerradas, vuelos cancelados y acumulaciones de nieve se suma ahora una emergencia en el sistema de agua potable que afecta directamente a los condados de Montgomery y Prince George’s, en Maryland.

Las autoridades locales solicitaron el 27 de enero a residentes, visitantes y negocios reducir el consumo de agua y usarla únicamente para actividades esenciales. La medida impacta a unos 1,9 millones de clientes abastecidos por WSSC Water, la empresa pública encargada del suministro en la zona.

Autoridades piden reducir el consumo de agua tras múltiples roturas en tuberías por el frío extremo.

Aunque se aclaró que el agua sigue siendo segura para beber y cocinar, el llamado busca evitar una situación más grave que obligue a emitir una orden de hervir el agua.

Qué originó la emergencia en la red de agua

El problema se desencadenó tras la potente tormenta invernal que azotó la región con temperaturas bajo cero. Según informaron las autoridades, se han registrado al menos 33 roturas y fugas en tuberías principales, provocadas por la congelación y expansión del agua dentro de la red.

Además, no se descarta que existan más daños aún no detectados, ya que la nieve y el hielo dificultan la localización visual de las averías. Las cuadrillas trabajan contrarreloj para identificar y reparar los puntos afectados, mientras la demanda de agua sigue aumentando.

El agua es potable, pero el sistema está bajo presión

Las autoridades subrayaron que, por ahora, no existe una orden de hervir el agua, ya que la calidad del suministro no se ha visto comprometida. Sin embargo, advirtieron que si el consumo continúa elevado y las pérdidas por fugas persisten, el sistema podría perder presión.

Esa pérdida de presión no solo afectaría el servicio en hogares, hoteles y edificios altos, sino que también pondría en riesgo el suministro necesario para la protección contra incendios, una de las principales preocupaciones en este momento.

Recomendaciones clave para reducir el consumo

WSSC Water emitió una serie de recomendaciones para ayudar a estabilizar el sistema mientras avanzan las reparaciones:

Usar el agua solo cuando sea estrictamente necesario

Tomar duchas más cortas y cerrar los grifos cuando no se utilicen

Reducir el uso del inodoro

Evitar el uso de lavadoras y lavavajillas

Dejar un leve goteo en un grifo para evitar que las tuberías se congelen

Mantener abiertos los gabinetes debajo de fregaderos para permitir la circulación de aire caliente

Según reportó Telemundo 44, seguir estas medidas podría evitar que la situación escale a una advertencia sanitaria más severa.

Qué riesgos existen si no se limita el uso de agua

No acatar estas recomendaciones podría derivar en cortes prolongados, baja presión en edificios críticos como hospitales y hoteles, y mayores demoras en las reparaciones debido a las condiciones climáticas.

Las autoridades también alertaron que una presión insuficiente complicaría el trabajo de los bomberos ante emergencias, ya que los hidrantes dependen de un flujo constante para operar correctamente.

Por ello, se pidió a los residentes reportar de inmediato cualquier flujo de agua visible en calles, aceras o zonas cubiertas de nieve, ya que podría tratarse de una rotura oculta.

Seguimiento y contacto con autoridades

WSSC Water mantiene activos sus canales de atención telefónica, correo electrónico y aplicación móvil para recibir reportes y coordinar reparaciones. Las autoridades insistieron en que la cooperación ciudadana será clave para superar esta emergencia sin afectar la seguridad sanitaria.