ALERTA sanitaria en Washington: derrame de aguas residuales dispara niveles de E. coli en el río Potomac

Las aguas turbulentas y el frío extremo ya no son las únicas preocupaciones en el río Potomac. Tras la reciente tormenta invernal, el área de Washington enfrenta ahora un grave episodio de contaminación ambiental luego de la ruptura de una tubería de alcantarillado que provocó el vertido de millones de galones de aguas residuales sin tratar.

El derrame ha generado un aumento alarmante de la bacteria E. coli, lo que llevó a las autoridades a emitir una alerta de salud pública y a pedir de forma urgente que residentes y turistas eviten cualquier contacto con el agua, las orillas del río y los charcos cercanos en las zonas afectadas.

Autoridades piden alejarse del agua y las orillas contaminadas.

¿Qué está pasando en el río Potomac?

El incidente se originó el 19 de enero de 2026, cuando una tubería de gran tamaño del sistema Potomac Interceptor, de aproximadamente 72 pulgadas de diámetro, colapsó en Maryland. Esto permitió que enormes volúmenes de aguas residuales se filtraran hacia áreas cercanas al río, río abajo de Great Falls, una zona frecuentada por visitantes y actividades recreativas.

Organizaciones ambientales estiman que en los primeros días se descargaron decenas de millones de galones diarios, alcanzando cientos de millones de galones vertidos en total.

Según John Lisle, portavoz de DC Water, el desbordamiento alcanzó unos 150 millones de litros diarios, una cantidad suficiente para llenar 66 piscinas olímpicas, de acuerdo con reportes de CNN.

Aumento extremo de E. coli y por qué es peligroso

Las pruebas de agua encendieron las alarmas. Análisis realizados por la organización Potomac Riverkeeper Network detectaron niveles de E. coli hasta casi 12.000 veces por encima del límite considerado seguro para el contacto humano, según estándares ambientales de Virginia y Maryland.

Incluso en zonas populares varios kilómetros río abajo, como Fletcher’s Cove, en Washington, los niveles siguen siendo decenas de veces superiores a lo permitido.

“La situación es motivo de gran preocupación. Aunque parte de la contaminación podría estar contenida temporalmente por el hielo, el mayor riesgo llegará cuando suban las temperaturas y esa carga bacteriana se libere en el agua”, explicó la periodista María Renée Barillas, de Telemundo 44.

La E. coli es una bacteria que vive en el intestino de personas y animales. Algunas cepas son inofensivas, pero otras pueden provocar diarrea severa, vómitos, fiebre, cólicos abdominales y, en casos graves, complicaciones renales, especialmente en niños, adultos mayores y personas con defensas bajas.

Qué dicen las autoridades y qué alerta se activó

La alerta fue emitida por DC Water, que pidió respetar la señalización y mantenerse alejados de las áreas afectadas. La entidad aclaró que el agua potable no está comprometida, ya que las tomas del acueducto se encuentran río arriba del punto del derrame.

El Servicio de Parques Nacionales y DC Water colocaron carteles de advertencia en senderos y accesos al río con mensajes de “peligro”, indicando que personas y mascotas deben mantenerse fuera del agua hasta nuevo aviso.

Riesgos para residentes y turistas

El principal riesgo se da al contactar directamente con el agua contaminada, ya sea al caminar por la orilla, tocar charcos, salpicarse o permitir que niños y mascotas entren al río.

Actividades como nadar, pescar, remar, practicar kayak o paddle surf están totalmente desaconsejadas en los tramos afectados. Además del riesgo para la salud humana, autoridades y grupos ambientales advirtieron sobre un impacto ecológico significativo, incluyendo estrés en la vida acuática y posibles mortandades de peces.

Medidas de prevención ante el derrame en el Potomac:

Evitar nadar o realizar actividades acuáticas en zonas señalizadas.

No permitir que niños ni mascotas jueguen en la orilla o charcos cercanos.

Si hay contacto accidental con agua sospechosa, lavar la piel con agua y jabón y desinfectar ropa y calzado.

Consultar a un médico ante síntomas como diarrea, vómitos, fiebre o dolor abdominal.

Seguir actualizaciones oficiales de DC Water, autoridades locales y el Servicio de Parques Nacionales.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y reiteran que la precaución es clave mientras persistan los niveles peligrosos de contaminación en el río Potomac.