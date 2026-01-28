PELIGRO en alta mar: crucero turístico atrapado por hielo marino es liberado por la Guardia Costera de EE. UU.

Un rompehielos de la Guardia Costera de Estados Unidos protagonizó una operación clave en aguas antárticas al liberar a un crucero de expedición australiano que había quedado atrapado en el hielo marino cerca del mar de Ross. El incidente ocurrió el 17 de enero de 2026, en plena temporada alta de turismo polar, y afectó al Scenic Eclipse II, un buque que transportaba pasajeros y tripulación rumbo a Nueva Zelanda.

La intervención permitió que el viaje continuara según lo programado y no se reportaron heridos ni daños materiales, según confirmó la propia Guardia Costera estadounidense en un comunicado difundido por medios como Fox News, USA Today y The Washington Post.

¿Qué ocurrió con el crucero Scenic Eclipse II?

El Scenic Eclipse II navegaba a unos 15 kilómetros de la costa antártica, en una zona frecuentada por expediciones científicas y turísticas, cuando su avance comenzó a reducirse de forma considerable debido a la acumulación de hielo marino. Al constatar que no podía avanzar con seguridad, el capitán del buque solicitó asistencia especializada.

El llamado de auxilio se realizó cerca de las 23:00 horas (hora local) y fue recibido por el Polar Star, el único rompehielos pesado operativo de la flota de Estados Unidos, que se encontraba a menos de 20 kilómetros del crucero como parte de su misión anual en la región.

Así fue el rescate en medio del hielo antártico

Tras evaluar la situación, la tripulación del Polar Star realizó dos aproximaciones controladas para fracturar el hielo marino que rodeaba al crucero. La maniobra permitió liberar al Scenic Eclipse II y escoltarlo hasta aguas abiertas, donde pudo retomar su travesía sin contratiempos.

La operación involucró a casi 400 personas entre pasajeros y tripulación, quienes observaron el operativo desde las cubiertas mientras recibían información constante sobre lo que estaba ocurriendo.

“La cooperación fue ejemplar y permitió que continuáramos con el cronograma previsto”, afirmó James Griffiths, gerente de operaciones oceánicas de la empresa operadora del crucero, en declaraciones recogidas por USA Today.

¿Qué papel cumple el rompehielos Polar Star?

El Polar Star, comisionado en 1976 y con base en Seattle, es una pieza clave de la presencia estadounidense en la Antártida. Puede romper capas de hielo de hasta 6,5 metros de espesor y cumple misiones esenciales como el abastecimiento de bases científicas, evacuaciones médicas y apoyo a investigaciones polares.

Actualmente opera en la región bajo la Operación Deep Freeze, una misión anual que garantiza la logística de las estaciones científicas de Estados Unidos. El reciente rescate coincidió, además, con el 50º aniversario de servicio del buque.

“A sus 50 años, el Polar Star sigue siendo el rompehielos no nuclear más capaz del mundo”, destacó Samuel Blase, comandante adjunto del navío.

¿Por qué es riesgosa la navegación turística en la Antártida?

Aunque el incidente ocurrió durante el verano austral, cuando las condiciones suelen ser más favorables, la Antártida presenta un entorno altamente impredecible. Los cambios repentinos en la configuración del hielo marino y el clima extremo pueden bloquear rutas incluso para barcos con cascos reforzados.

Especialistas explican que, si bien los cruceros polares están diseñados para enfrentar estas condiciones, no tienen la potencia de un rompehielos, por lo que la asistencia especializada es clave ante situaciones como esta.

Un recordatorio sobre la seguridad en aguas polares

El rescate del Scenic Eclipse II pone en evidencia la importancia de contar con rompehielos operativos, protocolos claros y cooperación internacional para garantizar la seguridad tanto del turismo como de las operaciones científicas en la Antártida.

Gracias a la rápida intervención del Polar Star, el crucero pudo continuar su ruta hacia Dunedin, Nueva Zelanda, sin alterar su itinerario, mientras el rompehielos estadounidense prosigue con su misión en una de las regiones más extremas del planeta.