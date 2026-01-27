¡Atención! Recientemente, el Gobierno de España, de orientación socialista, confirmó sobre un nuevo proyecto de decreto que tiene como finalidad acelerar la regularización de cientos de miles de inmigrantes indocumentados.

Esta medida, expuesta este 27 de enero, forma parte de su estrategia para facilitar la integración de trabajadores extranjeros en el país español, en un contexto donde otras naciones europeas, incluso EE. UU., han optado por restringir la inmigración.

A diferencia de EE. UU., este país legalizará a medio millón de inmigrantes sin estatus

Medios internacionales expusieron el actual crecimiento económico de España, el cual ha superado al de la mayoría de sus pares europeos en los últimos dos años, esto gracias a una política de inmigración que ha revitalizado sectores esenciales como la hostelería y la asistencia, además de fortalecer el estado de bienestar del país en mención.

En medio de este contexto, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, confirmó en una reciente conferencia de prensa que los inmigrantes irregulares que hayan residido en el país durante al menos cinco meses para finales de 2025 y que no cuenten con antecedentes penales, así como aquellos que hayan solicitado asilo antes de que finalice el año, sí podrán acceder a un permiso de residencia acelerado.

Se estima que, alrededor de 500.000 personas, en su mayoría de origen latinoamericano, podrían beneficiarse con esta iniciativa, según datos del Gobierno y de la prensa. Este permiso tendrá una validez de un año, que se extenderá a cinco años en el caso de los menores, y será renovable.

Asimismo, después de diez años, los inmigrantes podrán optar por la ciudadanía, o incluso antes si provienen de países latinoamericanos o son refugiados. Esta situación es totalmente diferente a lo que se vive en Estados Unidos, país donde Trump ha anunciado ciertas medidas drásticas con los extranjeros.

¿Qué declaró la ministra de Migraciones de España ante esta noticia?

"Estamos fortaleciendo un modelo migratorio fundamentado en los derechos humanos, la integración y la convivencia, que es compatible con el crecimiento económico y la cohesión social", señaló Saiz.

Además, resaltó que los economistas de la región vinculan el descenso del desempleo y el notable crecimiento de España a su apertura hacia la inmigración.