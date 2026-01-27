ALERTA contribuyentes del IRS: así funciona el nuevo Anexo 1-A y cómo puede beneficiarte

La temporada de impuestos del 2026 comenzó oficialmente el 26 de enero y trae una novedad que puede impactar directamente al bolsillo de millones de contribuyentes en Estados Unidos: el nuevo Anexo 1-A del IRS. Este formulario aparece en un contexto donde muchas personas dependen de propinas, horas extras o continúan trabajando después de los 65 años para complementar sus ingresos.

El plazo para presentar la declaración se mantiene hasta el 15 de abril, con la opción de solicitar una extensión, algo habitual entre quienes tienen más de un empleo o ingresos variables.

El nuevo Anexo 1-A del IRS podría reducir lo que pagas en impuestos este año.

Qué es el nuevo Anexo 1-A del IRS

El Anexo 1-A es un formulario complementario del Formulario 1040 que permite reclamar nuevas deducciones creadas por la ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), vigente desde el año fiscal 2025.

En la práctica, funciona como un puente entre las nuevas reglas fiscales y la declaración tradicional, evitando que los contribuyentes tengan que interpretar disposiciones técnicas complejas. Esto resulta especialmente útil para trabajadores con ingresos variables, muy comunes en sectores donde se concentran contribuyentes hispanos.

Principales deducciones del Anexo 1-A

Aquí es donde el formulario se vuelve relevante para el bolsillo de la clase trabajadora y de los adultos mayores, ya que permite reducir el ingreso sujeto a impuestos sin necesidad de detallar deducciones.

Deducción por propinas calificadas: Los trabajadores que reciben propinas pueden deducir hasta US$25,000 anuales en propinas calificadas. El beneficio comienza a reducirse cuando el ingreso bruto ajustado modificado supera los US$150,000 en declaraciones individuales o US$300,000 en conjuntas. Las propinas deben estar debidamente reportadas y el contribuyente debe contar con número de Seguro Social válido.

Deducción por horas extra: La conocida regla de “no tax on overtime” permite deducir únicamente la parte adicional del pago por horas extra, es decir, el monto que excede el salario regular. El límite anual es de US$12,500 para solteros y US$25,000 para parejas que declaran juntas. Este beneficio aplica tanto para quienes detallan deducciones como para quienes usan la deducción estándar.

Deducción adicional para mayores de 65 años

La OBBBA incorpora una deducción extra de US$6,000 para contribuyentes solteros de 65 años o más, y de US$12,000 para matrimonios donde ambos cumplen el requisito de edad. El beneficio se reduce progresivamente a partir de determinados niveles de ingreso. Además de las deducciones principales, el Anexo 1-A contempla también una deducción por intereses de préstamos de autos, pensada para aliviar el peso de los pagos mensuales, especialmente en zonas donde el vehículo es indispensable para trabajar o movilizarse.

Por qué este cambio importa para la comunidad hispana

El nuevo Anexo 1-A refleja un intento de adaptar el sistema fiscal a realidades laborales comunes entre la comunidad hispana, donde las propinas, las horas extra y el trabajo después de los 65 años forman parte del día a día.

En la práctica, estas deducciones pueden:

Reducir el ingreso gravable

Evitar saltar a un tramo impositivo más alto

Aumentar el reembolso o disminuir el monto a pagar

Herramientas gratuitas del IRS para presentar la declaración

El IRS mantiene opciones gratuitas que facilitan el proceso de presentación, como IRS Free File, los formularios rellenables en línea y los programas VITA y TCE, que ofrecen ayuda gratuita, muchas veces en español, especialmente para personas de ingresos bajos o moderados y adultos mayores.