ALERTA inmigrantes: EE. UU. lanza fuerte mensaje a sus ciudadanos que residen en este país LATINO frente a últimos DELITOS

La embajada de EE. UU. emitió un comunicado dando recomendaciones para sus ciudadanos, con la finalidad de reducir riesgos de delitos como robos y fraudes.

Melanni Miranda
Estados Unidos lanza mensaje a sus ciudadanos que residen en este país latino frente a estos delitos.
Estados Unidos lanza mensaje a sus ciudadanos que residen en este país latino frente a estos delitos. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
¡Mucho cuidado! Recientemente, la embajada de Estados Unidos en México emitió una importante recomendación para todos sus ciudadanos, tantos a los que llegan a visitar el país azteca como a los residentes. El país americano instó a que adopten medidas de precaución al moverse o salir de sus hogares durante las festividades de fin de año.

Cabe precisar que esta alerta se debe al aumento de la actividad delictiva que se registra en este periodo. A continuación, más detalles sobre esta última advertencia.

EE. UU. lanza mensaje a sus ciudadanos que residen en este país latino frente a estos delitos

Mediante un comunicado titulado como 'Consejos de seguridad durante las fiestas para ciudadanos estadounidenses en México', a través de su cuenta de 'X', la embajada de EE. UU. en México ha sorprendido a la comunidad al ofrecer una importante serie de recomendaciones para minimizar riesgos y prevenir delitos como robos, fraudes y secuestros.

Cabe precisar que, entre las sugerencias más resaltantes de la entidad, figuran los siguientes:

  • La importancia de cuidar el hogar, asegurando puertas y ventanas antes de salir y activando el sistema de alarma siempre que sea posible.
  • La Embajada de los Estados Unidos aconsejó a sus ciudadanos y a los residentes mantener objetos de valor fuera de la vista.
  • Utilizar luces o temporizadores para dar la impresión de que la vivienda está ocupada.
  • En cuanto a la movilidad, se recomienda ser cauteloso al compartir planes de viaje o ubicaciones en redes sociales, limitando la difusión de itinerarios a familiares o personas de confianza.
  • Se señala la necesidad de estar alerta en lugares públicos, como mercados y centros comerciales, llevando bolsos y mochilas bien cerrados y evitando exhibir artículos costosos.
  • También se resalta proteger el vehículo estacionándolo en zonas seguras y bien iluminadas.
  • No dejar objetos personales a la vista dentro del automóvil.

¿Qué es el 'pishing' y cómo evitar las estafas?

Bajo este contexto, es bueno saber que la embajada estadounidense también recomendó a los americanos estar al pendiente sobre posibles estafas e intentos de 'pishing'. Recomendaron corroborar que los mensajes sean legítimos antes de abrirlos.

Además, entre otras recomendaciones, se instó a poder llevar el celular siempre con batería suficiente y tener a la mano los números de emergencia. Ante cualquier situación, pueden comunicarse al +52 55-2579-2000 (opción 0).

Melanni Miranda
