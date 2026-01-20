0
¡ALERTA! Gavin Newsom CONFRONTARÁ a Trump: asistirá al foro en Davos para CRITICAR las políticas económicas del mandatario estadounidense

Gavin Newsom llevará sus críticas a Trump al Foro Económico Mundial en Davos y presentará a California como modelo económico frente al "capitalismo clientelista".

Gabriela Zevallos
Gavin Newsom llevará sus críticas a Trump al Foro Económico Mundial en Davos.
Gavin Newsom llevará sus críticas a Trump al Foro Económico Mundial en Davos.
El gobernador de California, Gavin Newsom, llevará sus críticas a Donald Trump al ámbito internacional, asistiendo la próxima semana al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Newsom, considerado un probable candidato presidencial, busca contrarrestar la agenda económica del presidente, quien también participará con la delegación más grande de Estados Unidos en la historia del foro.

Durante su intervención, Newsom defenderá los principios que, según él, sustentan la fortaleza económica de California: gobierno disciplinado, universidades de vanguardia, innovación tecnológica y apertura a culturas globales.

Críticas económicas directas a Trump

El gobernador planea denunciar a Trump como un "capitalista clientelista", que premia a los favorecidos, castiga a los disidentes y busca enriquecimiento personal mientras ordena a su administración asumir participaciones en cinco empresas estadounidenses. "La agenda económica de Trump traiciona a nuestra nación: no se trata de 'Estados Unidos Primero', sino de 'Trump Primero'", declaró.

Newsom aprovechará el foro, símbolo del capitalismo global, para contrastar la gestión económica de Trump con el modelo californiano, presentando al estado como ejemplo de estabilidad y competitividad frente a políticas que, según él, perjudican al país y al libre mercado.

California como modelo económico alternativo

La agenda de Newsom en Davos incluye reuniones privadas con líderes internacionales y ejecutivos de empresas, además de su discurso programado para el jueves, un día después del de Trump. El gobernador busca proyectar a California como un estado cuasi-nación, un modelo económico alternativo que combina innovación, sostenibilidad y apertura global. "Mientras Trump socava alianzas de larga data, California seguirá siendo un modelo de estabilidad y lealtad", afirmó Newsom.

Además, su gira permite mantener un perfil progresista y confrontativo, criticando no solo al presidente, sino también a corporaciones, bufetes y universidades que, según él, han sido cómplices de Trump, siguiendo la línea que mostró en eventos como la cumbre DealBook del New York Times.

