¡ATENCIÓN, inmigrantes! ¿Puede ICE pedir papeles a cualquier persona? Lo que dice la Constitución de EE. UU.

La pregunta sobre si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede exigir prueba de ciudadanía a cualquier persona volvió al centro del debate público en Estados Unidos tras denuncias por interrogatorios realizados durante protestas en Minneapolis.

Organizaciones de derechos civiles y analistas legales advierten que estos procedimientos, cuando se realizan sin una causa concreta, podrían violar protecciones básicas de la Constitución de EE. UU., en particular aquellas que resguardan a las personas frente a detenciones arbitrarias.

Qué límites impone la Constitución a los agentes de ICE

La Cuarta Enmienda de la Constitución establece que ninguna persona puede ser detenida o interrogada por el Estado sin una causa justificada. En el ámbito migratorio, esto se traduce en la exigencia de una sospecha razonable para que un agente de ICE pueda retener o interrogar a alguien sobre su estatus migratorio.

La Constitución de EE.UU. fija límites claros al accionar de los agentes migratorios.

El analista legal Elie Honig explicó que pedir papeles de ciudadanía sin ese umbral mínimo es ilegal. Aunque el estándar migratorio es menos exigente que el penal, sigue siendo obligatorio y protege tanto a ciudadanos estadounidenses como a inmigrantes legales.

El debate judicial y la postura del gobierno federal

Desde el gobierno federal se ha defendido el accionar de ICE en contextos específicos, señalando que las personas que se encuentren cerca de alguien sospechoso de un delito pueden ser interrogadas para verificar su identidad. Sin embargo, expertos subrayan que esta práctica no habilita controles indiscriminados.

La Corte Suprema respaldó recientemente una política que permite ciertos operativos migratorios móviles, pero aclaró que la apariencia étnica por sí sola no constituye una sospecha razonable. Juristas coinciden en que la decisión no autoriza a ICE a exigir papeles a cualquier persona sin fundamentos concretos.