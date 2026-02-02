¡ALERTA en Estados Unidos! Desaparece de su propia casa la madre de una famosa presentadora: tiene 84 años y depende de medicamentos vitales

Las autoridades del estado de Arizona intensificaron la búsqueda de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, destacada abogada y copresentadora del programa Today de NBC News, tras confirmarse indicios que apuntan a un posible hecho criminal en su desaparición.

De acuerdo con reportes difundidos por Noticias Telemundo, el sheriff del condado de Pima informó que las condiciones encontradas en la vivienda de la mujer, de 84 años, obligaron a reclasificar el caso como una investigación penal.

Autoridades temen por su vida y confirman que el caso ya se investiga como delito.

"De hecho, tenemos una escena del crimen", declaró el oficial en testimonios citados por NBC News, al remarcar que la evidencia sugiere que la adulta mayor no abandonó su hogar por voluntad propia.

¿Cuándo y dónde fue vista por última vez Nancy Guthrie?

Nancy Guthrie fue vista por última vez la noche del sábado 31 de enero en su residencia, ubicada en las afueras de Tucson. Tras no lograr contactarla, su familia alertó a las autoridades cerca del mediodía del domingo, lo que dio inicio a un operativo que inicialmente incluyó búsqueda en campo abierto.

Sin embargo, el enfoque cambió rápidamente luego de que los investigadores concluyeran que no existían indicios de una salida voluntaria del domicilio.

Alarma por su estado de salud y medicación vital

Uno de los aspectos más críticos del caso es la condición médica de la mujer desaparecida. Las autoridades confirmaron que depende de una medicación estricta para sobrevivir.

"Estamos hablando de una mujer de 84 años de edad con problemas físicos que necesita medicamentos, medicinas que si no recibe en un periodo de 24 horas, el resultado puede ser letal", advirtió el funcionario durante una rueda de prensa citada por ambos medios.

Pese a su edad, la policía descartó que se trate de un caso de desorientación. La familia aseguró que Nancy Guthrie no presenta deterioro cognitivo y fue descrita por el sheriff como una persona "muy aguda", reforzando la hipótesis de que “ella no se fue sola”.

Investigación judicial y apoyo de agencias federales

Ante estos hallazgos, los equipos de búsqueda en áreas abiertas fueron retirados para priorizar el análisis del entorno y las diligencias judiciales. La gravedad del caso motivó la intervención de agencias federales.

El FBI se encuentra al tanto de la investigación, mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos colabora con drones, helicópteros y perros especializados para rastrear posibles pistas.

Cada hora es considerada crucial, ya que la falta de acceso a sus medicamentos incrementa el riesgo para la vida de la adulta mayor.

Savannah Guthrie viajó a Arizona para seguir de cerca el avance del caso y, a través de una declaración difundida por NBC News, expresó: "En nombre de nuestra familia, quiero agradecer a todos por sus pensamientos, oraciones y mensajes de apoyo".