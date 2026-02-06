0

ALERTA ROJA en Walmart de Arizona: encuentran muerto a un HOMBRE SIN HOGAR; la policía investiga un posible homicidio

Un hombre fue hallado muerto el jueves en un terreno cercano a un Walmart en Sierra Vista, y la policía investiga su muerte como un posible homicidio.

María Zapata
Hombre sin hogar es hallado muerto cerca de un Walmart en Arizona.
Hombre sin hogar es hallado muerto cerca de un Walmart en Arizona. | Composición: María Zapata | Líbero
Una situación alarmante se ha desatado en Sierra Vista, Arizona, luego de que un hombre fuera hallado muerto cerca de un Walmart local. La policía ha iniciado una investigación por posible homicidio, mientras la comunidad busca respuestas sobre este trágico suceso.

Hombre sin hogar es hallado muerto cerca de un Walmart en Arizona.

Policía de Sierra Vista investiga la muerte de un hombre sin hogar cerca de Walmart en Arizona

Según informa 12News, "el cuerpo del hombre fue descubierto el jueves cerca de una tienda de campaña ubicada al oeste de la tienda". Las autoridades señalaron que la víctima aparentemente era una persona sin hogar. Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido revelada, y la policía continúa recabando información sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Autoridades llaman a la comunidad a aportar información clave

El caso se maneja como un posible homicidio, y se planea realizar una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. Las autoridades de Sierra Vista instan a cualquier persona que tenga información sobre el caso a comunicarse de inmediato al 520-803-3555, según informa 12News.

La policía destaca la importancia de la colaboración ciudadana para esclarecer este incidente y garantizar la seguridad en la zona.

