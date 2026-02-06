Sorprenden a Walmart con DEMANDA: hombre de Colorado fue hospitalizado tras consumir pan crudo

Un residente de Colorado fue hospitalizado después de consumir un pan que compró en Walmart sin saber que debía hornearlo previamente. El caso, que ya derivó en una demanda formal contra la cadena minorista, ha generado un debate sobre el etiquetado de productos alimenticios listos para hornear en Estados Unidos.

Walmart enfrenta demanda en Colorado por pan crudo que enfermó a un cliente

De acuerdo con Westword, Jordan Douglas adquirió un pan tipo take and bake de la marca Marketside en una tienda Walmart de Colorado Springs, creyendo que estaba listo para comer. Sin embargo, el producto debía hornearse previamente, algo que, según la demanda, no era claramente visible en el empaque.

En el sitio de Walmart, los panes Marketside muestran "hornear en casa" debajo del dibujo del horno con el tiempo de cocción.

Douglas sostiene que una etiqueta con la fecha de caducidad colocada por la tienda cubría la advertencia de "hornear en casa" y las instrucciones de preparación. Según los documentos judiciales, el pan "parecía sustancialmente horneado y no se distinguía de los productos de pan listos para comer", de acuerdo con Westword, que cita la demanda presentada ante el Tribunal del Condado de El Paso.

Pan crudo de Walmart provoca hospitalización de un hombre en Colorado

Tras ingerir el pan, Douglas sufrió una grave obstrucción gastrointestinal, presuntamente causada por la masa cruda que se expandió en su interior. Westword reporta que el hombre pasó tres días hospitalizado con fuertes dolores abdominales y vómitos constantes.

El pan fue comprado el 22 de septiembre en el Walmart ubicado en Space Center Drive, en Colorado Springs. Aunque no se especifica el tipo exacto, la demanda señala que se trataba de un pan Marketside fabricado por Anthony & Sons Italian Bakery, empresa que también figura como demandada.

La querella legal afirma que Walmart incumplió su deber de cuidado al comercializar un producto "defectuoso y peligrosamente etiquetado". Douglas solicita una compensación económica por gastos médicos, pérdida de ingresos, dolor físico, afectaciones emocionales y disminución de su calidad de vida. Hasta el momento, Walmart no ha emitido comentarios públicos sobre el caso, según Westword.