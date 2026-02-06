¡Insólito caso! Recientemente, las autoridades del Condado de Montgomery, EE. UU. informaron el sorpresivo arresto de una mujer, quien ahora enfrenta cargos de violencia doméstica y agresión tras el hallazgo de su novio con heridas de bala. Vale precisar que la detención se dio el último sábado 31 de enero. ¿Por qué ella es la principal sospechosa?

Walmart: mujer es arrestada tras ser acusada de disparar a su novio en la pierna

'wsfa' y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre este incidente de violencia doméstica, que se llevó a cabo en las afueras de un Walmart ubicado en Eastern Boulevard, aproximadamente a las 6:40 p. m. del último martes.

Walmart: mujer es arrestada tras ser acusada de disparar a su novio en la pierna.

Una mujer de 54 años, identificada como Parneillya Barris, enfrenta cargos de violencia doméstica en primer grado y agresión en primer grado tras presuntamente disparar a su novio, Dana Harris, en la pierna, esto tras una acalorada discusión que ambos tuvieron.

Según los informes judiciales expuestos, Barris confesó a las autoridades que ella y su novio habían estado involucrados en una relación que duró entre 10 meses y un año. En la disputa que tuvieron, Barris intentó que Harris abandonara el vehículo, y al abrir la puerta del copiloto, disparó dentro del automóvil. Hasta ahora, la mujer está bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Montgomery.

