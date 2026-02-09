0
EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: dónde entregan comida gratis en California del 9 al 14 de febrero, cronograma y más

En California se distribuirán artículos de primera necesidad con la finalidad de aliviar las carencias de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Melanni Miranda
EE. UU.: dónde entregan comida gratis en California del 9 al 14 de febrero, cronograma y más.
EE. UU.: dónde entregan comida gratis en California del 9 al 14 de febrero, cronograma y más. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
Con el fin de mejorar la seguridad alimentaria en California, en EE. UU., varias organizaciones sin fines de lucro y bancos de alimentos han implementado una red de distribución de alimentos gratuitos del 9 al 14 de febrero de 2026. Esto se ha dado en respuesta a las actuales fluctuaciones económicas, brindando el acceso a productos esenciales mediante puntos de entrega estratégicamente ubicados.

EE. UU.: dónde entregan comida gratis en California del 9 al 14 de febrero, cronograma y más

'La Nación' y otros portales internacionales informaron sobre los puntos estratégicos donde se entregarán las comidas gratuitas. Por su parte, el Central California Food Bank ha dado a conocer su calendario de asistencia correspondiente a la segunda semana de febrero de 2026.

Como se recuerda, la iniciativa californiana tiene como objetivo ofrecer recursos nutricionales de alta calidad a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mediante la entrega de víveres esenciales. A continuación, se detalla el cronograma de distribución:

EE. UU.

EE. UU.: dónde entregan comida gratis en California del 9 al 14 de febrero, cronograma y más.

Lunes 9 de febrero del 2026

  • 8.30 a 10.30 hs: Caridades Católicas | 149 N Fulton St, Fresno, CA.
  • 8.30 a 10.30 hs: Centro Comunitario Del Rey | 10649 E Morro Ave, Del Rey, CA.
  • 9.00 a 11.00 hs: EOC | Sanger en Faller Avenue & North Avenue, Sanger.
  • 9.00 a 11.00 hs: West Hills College Lemoore | 555 College Ave, Lemoore, CA.
  • 9.00 a 11.00 hs: Ejército de Salvación | 21962 W Railroad Ave, San Joaquin, CA.
  • 10.00 a 13.00 hs: Westside Family Services-Huron | 4th Street Huron, CA.
  • 10.30 a 12.30 hs: Iglesia El Buen Pastor | 11th St, Orange Cove, CA.
  • 10.30 a 12.30 hs: Hinton Community Center | 2385 S. Fairview Ave, Fresno, CA.

Martes 10 de febrero del 2026

  • 6.30 a 8.30 hs: Iglesia Luterana Hope| 364 E Barstow Ave, Fresno.
  • 9.00 a 11.00 hs: Iglesia Comunitaria de los Santos | 3740 E Ashlan Ave, Fresno, CA.
  • 9.30 a 11.30 hs: Escuela Primaria Westside | 19191 W Excelsior Ave, Five Points, CA.
  • 10.00 a 12.00 hs: Lanare Community Center | 20620 S Grantland Ave, Riverdale, CA.
  • 10.00 a 12.00 hs: North Assembly of God | 2707 W Dakota Ave, Fresno, CA.
  • 10.00 a 12.00 hs: Tulare - St. John’s Missionary Baptist Church | 310 S. Blackstone Ave. Tulare CA.
  • 11.00 a 13.00 hs: Woodlake - Iglesia Adventista del Séptimo Día | 23230 N Acacia St, Woodlake, CA.
  • 11.00 a 13.00 hs: Zion Mt. Christian Center | 39712 Dunlap Rd, Dunlap, CA.

Miércoles 11 de febrero del 2026

  • 7.30 a 11.00 hs: segunda Iglesia Bautista | 1041 E Jensen Ave, Fresno, CA.
  • 9.00 a 11.00 hs: Centro de Operaciones de Emergencia Pinedale | 7435 N Ingram Ave, Fresno, CA.
  • 9.00 a 11.00 hs: Centro Comunitario Biola | 4925 N Seventh St., Biola, CA.
  • 9.00 a 12.00 hs: Madera - Central Valley Church | 1201 E. Yosemite Ave. Madera, CA.
  • 9.30 a 11.30 hs: Raisin City School District | 6330 W Bowles Ave. Raisin City, CA.
  • 10.00 a 12.00 hs: Visalia United Methodist Church | Visalia Methodist Church 5200 Caldwell Visalia.
  • 10.00 a 13.00 hs: Alpaugh - Save the Children | 5313 Rd. 39 Alpaugh Ca.
  • 11.00 a 14.00 hs: Allensworth School | 3320 Rd 81, Earlimart, CA.
  • 14.00 a 16.00 hs: Fresno United | 2940 S M.L.K. Jr Blvd. Fresno, CA.
  • 15.00 a 17.00 hs: ADHC-Madera | 2940 S M.L.K. Jr Blvd. Fresno, CA.
  • 15.00 – 17.00 hs: Masjid Al Aqabah | 949 Waterman Ave, Fresno, CA.

12, 13 Y 14 de febrero: sitios de entrega

Jueves 12 de febrero del 2026

  • 9.00 a 12.00 hs: Centro de Operaciones de Emergencia Firebaugh | 1655 13th St, Firebaugh.
  • 9.00 a 11.00 hs: Clovis - Iglesia de Alabanza | 1600 Willow Ave. Clovis, CA.
  • 9.00 a 12.00 hs: Parque Rojas Pierce-Mendota | 350 Sorensen Ave. Mendota, CA.
  • 9.00 a 11.00 hs: St. Katherine Catholic Church | Carmel, Del Rey, CA.
  • 10.00 a 12.00 hs: Mana Community Service | W 3rd St. Hanford, CA.
  • 10.00 a 12.00 hs: St. Joseph Catholic Church | Dockery Ave, Selma, CA.
  • 10.00 a 12.00 hs: San Joaquin - Veterans Memorial Hall | W. Manning Ave. San Joaquin, CA.
  • 11.30 a 15.00 hs: Poplar - ACTS 2 Christian Fellowship Church of God | Ave. 144 Poplar Ca.
  • 12.30 a 14.30 hs: West Fresno Family Resource Center- NM | S. Delno Ave. Fresno, CA.
  • 14.00 a 16.00 hs: Clovis Hills Community Church | Tulare St., Fresno, CA.

Viernes 13 de febrero del 2026

  • 9.00 a 11.00 hs: Iglesia Luterana Immanuel | Willamette Ave, Fresno, CA.
  • 10.00 a 13.00 hs: Alimenta a mis ovejas | E Lemon Ave. Fresno, CA.
  • 14.00 a 16.00 hs: Voces del Valle - Avenal | W Kings St. Avenal, CA.
  • 15.00 a 17.00 hs: Celebration Nation Orosi | Rd. 128, Orosi, CA 93647).
  • 16.00 a 18.00 hs: Harmony Hope Chest | E Belmont Ave. Fresno, CA.

Sábado 14 de febrero del 2026

  • 7.00 a 9.00 hs: Vida Libre Albedrío | E. Pine St., Fresno, CA.
  • 7.00 a 10.30 hs: Iglesia Flipside 13 | N. Cedar Ave, Fresno.
  • 8.00 a 10.00 hs: Iglesia Luterana Sierra | Rockhill Ln, Auberry, CA.
  • 8.30 a 10.30 hs: Faith Community Church | Peach Ave, Clovis, CA.
  • 8.30 a 10.00 hs: ACTS Foundation | N Gates Ave, Fresno, CA.
  • 9.00 a 11.00 hs: Mennonite Community Church | E Olive Ave, Fresno, CA.
  • 9.00 a 11.00 hs: House of Mercy, Power, and Fire Inc. | E Kern Ave, Tulare, CA.
  • 10.00 a 12.00 hs: New Life Baptist Church | S Cedar Ave, Fresno, CA.
