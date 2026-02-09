- Hoy:
EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: dónde entregan comida gratis en California del 9 al 14 de febrero, cronograma y más
En California se distribuirán artículos de primera necesidad con la finalidad de aliviar las carencias de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Con el fin de mejorar la seguridad alimentaria en California, en EE. UU., varias organizaciones sin fines de lucro y bancos de alimentos han implementado una red de distribución de alimentos gratuitos del 9 al 14 de febrero de 2026. Esto se ha dado en respuesta a las actuales fluctuaciones económicas, brindando el acceso a productos esenciales mediante puntos de entrega estratégicamente ubicados.
ALERTA ROJA para inmigrantes indocumentados con historial en EE. UU.: tribunal valida su detención SIN DERECHO A FIANZA
EE. UU.: dónde entregan comida gratis en California del 9 al 14 de febrero, cronograma y más
'La Nación' y otros portales internacionales informaron sobre los puntos estratégicos donde se entregarán las comidas gratuitas. Por su parte, el Central California Food Bank ha dado a conocer su calendario de asistencia correspondiente a la segunda semana de febrero de 2026.
Como se recuerda, la iniciativa californiana tiene como objetivo ofrecer recursos nutricionales de alta calidad a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mediante la entrega de víveres esenciales. A continuación, se detalla el cronograma de distribución:
EE. UU.: dónde entregan comida gratis en California del 9 al 14 de febrero, cronograma y más.
Lunes 9 de febrero del 2026
- 8.30 a 10.30 hs: Caridades Católicas | 149 N Fulton St, Fresno, CA.
- 8.30 a 10.30 hs: Centro Comunitario Del Rey | 10649 E Morro Ave, Del Rey, CA.
- 9.00 a 11.00 hs: EOC | Sanger en Faller Avenue & North Avenue, Sanger.
- 9.00 a 11.00 hs: West Hills College Lemoore | 555 College Ave, Lemoore, CA.
- 9.00 a 11.00 hs: Ejército de Salvación | 21962 W Railroad Ave, San Joaquin, CA.
- 10.00 a 13.00 hs: Westside Family Services-Huron | 4th Street Huron, CA.
- 10.30 a 12.30 hs: Iglesia El Buen Pastor | 11th St, Orange Cove, CA.
- 10.30 a 12.30 hs: Hinton Community Center | 2385 S. Fairview Ave, Fresno, CA.
Martes 10 de febrero del 2026
- 6.30 a 8.30 hs: Iglesia Luterana Hope| 364 E Barstow Ave, Fresno.
- 9.00 a 11.00 hs: Iglesia Comunitaria de los Santos | 3740 E Ashlan Ave, Fresno, CA.
- 9.30 a 11.30 hs: Escuela Primaria Westside | 19191 W Excelsior Ave, Five Points, CA.
- 10.00 a 12.00 hs: Lanare Community Center | 20620 S Grantland Ave, Riverdale, CA.
- 10.00 a 12.00 hs: North Assembly of God | 2707 W Dakota Ave, Fresno, CA.
- 10.00 a 12.00 hs: Tulare - St. John’s Missionary Baptist Church | 310 S. Blackstone Ave. Tulare CA.
- 11.00 a 13.00 hs: Woodlake - Iglesia Adventista del Séptimo Día | 23230 N Acacia St, Woodlake, CA.
- 11.00 a 13.00 hs: Zion Mt. Christian Center | 39712 Dunlap Rd, Dunlap, CA.
Miércoles 11 de febrero del 2026
- 7.30 a 11.00 hs: segunda Iglesia Bautista | 1041 E Jensen Ave, Fresno, CA.
- 9.00 a 11.00 hs: Centro de Operaciones de Emergencia Pinedale | 7435 N Ingram Ave, Fresno, CA.
- 9.00 a 11.00 hs: Centro Comunitario Biola | 4925 N Seventh St., Biola, CA.
- 9.00 a 12.00 hs: Madera - Central Valley Church | 1201 E. Yosemite Ave. Madera, CA.
- 9.30 a 11.30 hs: Raisin City School District | 6330 W Bowles Ave. Raisin City, CA.
- 10.00 a 12.00 hs: Visalia United Methodist Church | Visalia Methodist Church 5200 Caldwell Visalia.
- 10.00 a 13.00 hs: Alpaugh - Save the Children | 5313 Rd. 39 Alpaugh Ca.
- 11.00 a 14.00 hs: Allensworth School | 3320 Rd 81, Earlimart, CA.
- 14.00 a 16.00 hs: Fresno United | 2940 S M.L.K. Jr Blvd. Fresno, CA.
- 15.00 a 17.00 hs: ADHC-Madera | 2940 S M.L.K. Jr Blvd. Fresno, CA.
- 15.00 – 17.00 hs: Masjid Al Aqabah | 949 Waterman Ave, Fresno, CA.
12, 13 Y 14 de febrero: sitios de entrega
Jueves 12 de febrero del 2026
- 9.00 a 12.00 hs: Centro de Operaciones de Emergencia Firebaugh | 1655 13th St, Firebaugh.
- 9.00 a 11.00 hs: Clovis - Iglesia de Alabanza | 1600 Willow Ave. Clovis, CA.
- 9.00 a 12.00 hs: Parque Rojas Pierce-Mendota | 350 Sorensen Ave. Mendota, CA.
- 9.00 a 11.00 hs: St. Katherine Catholic Church | Carmel, Del Rey, CA.
- 10.00 a 12.00 hs: Mana Community Service | W 3rd St. Hanford, CA.
- 10.00 a 12.00 hs: St. Joseph Catholic Church | Dockery Ave, Selma, CA.
- 10.00 a 12.00 hs: San Joaquin - Veterans Memorial Hall | W. Manning Ave. San Joaquin, CA.
- 11.30 a 15.00 hs: Poplar - ACTS 2 Christian Fellowship Church of God | Ave. 144 Poplar Ca.
- 12.30 a 14.30 hs: West Fresno Family Resource Center- NM | S. Delno Ave. Fresno, CA.
- 14.00 a 16.00 hs: Clovis Hills Community Church | Tulare St., Fresno, CA.
Viernes 13 de febrero del 2026
- 9.00 a 11.00 hs: Iglesia Luterana Immanuel | Willamette Ave, Fresno, CA.
- 10.00 a 13.00 hs: Alimenta a mis ovejas | E Lemon Ave. Fresno, CA.
- 14.00 a 16.00 hs: Voces del Valle - Avenal | W Kings St. Avenal, CA.
- 15.00 a 17.00 hs: Celebration Nation Orosi | Rd. 128, Orosi, CA 93647).
- 16.00 a 18.00 hs: Harmony Hope Chest | E Belmont Ave. Fresno, CA.
Sábado 14 de febrero del 2026
- 7.00 a 9.00 hs: Vida Libre Albedrío | E. Pine St., Fresno, CA.
- 7.00 a 10.30 hs: Iglesia Flipside 13 | N. Cedar Ave, Fresno.
- 8.00 a 10.00 hs: Iglesia Luterana Sierra | Rockhill Ln, Auberry, CA.
- 8.30 a 10.30 hs: Faith Community Church | Peach Ave, Clovis, CA.
- 8.30 a 10.00 hs: ACTS Foundation | N Gates Ave, Fresno, CA.
- 9.00 a 11.00 hs: Mennonite Community Church | E Olive Ave, Fresno, CA.
- 9.00 a 11.00 hs: House of Mercy, Power, and Fire Inc. | E Kern Ave, Tulare, CA.
- 10.00 a 12.00 hs: New Life Baptist Church | S Cedar Ave, Fresno, CA.
- 1
