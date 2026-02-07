Ante la implementación de las últimas normas federales de elegibilidad del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que limitarán la ayuda alimentaria a miles de inmigrantes con estatus legal, el estado de Nuevo México tomó una valiente decisión: lanzó un programa temporal de asistencia alimentaria. ¿De qué trata y cómo recibir el respaldo ahora en EE. UU.?

SNAP: este estado de EE. UU., con límite con México, anuncia programa a favor de inmigrantes

Es importante conocer que, esta reciente iniciativa estatal de Nuevo México, ofrecerá un pago único a todos los hogares que se verán perjudicados por los cambios en la normativa, buscando reducir la incertidumbre en los hogares tras la reducción en la asistencia alimentaria (SNAP).

'Marca' y otros portales internacionales señalaron que, actualmente, se prevé que alrededor de 19.485 inmigrantes con estatus legal en Nuevo México perderán su elegibilidad para el programa SNAP federal en este 2026, coincidiendo con el proceso de renovación de sus beneficios.

Frente al impacto de esta complicada situación, la gobernadora Michelle Lujan Grisham, junto con la Legislatura de Nuevo México, aprobó una asignación de 12 millones de dólares en la sesión legislativa especial de octubre. Este monto se destinará a brindar asistencia alimentaria temporal, financiada por el estado, a los beneficiarios actuales del SNAP que se verán afectados por el cambio en la normativa.

La ayuda se brindará en forma de un pago único, calculado como un porcentaje del beneficio anterior de SNAP de cada hogar, con la estricta finalidad de poder aliviar la pérdida inmediata de la asistencia alimentaria federal. Es importante que los beneficiarios mantengan sus tarjetas EBT, ya que estas serán utilizadas para la emisión de la asistencia temporal de este estado.

¿Quiénes son elegibles?

La elegibilidad para poder recibir la asistencia estatal está relacionada con el proceso de renovación del SNAP. Aquellos beneficiarios que pierdan su elegibilidad federal debido a los cambios, ahora deberán que completar su renovación para que su situación sea evaluada.

Desde el 1 de enero de 2026, se ha emitido un pago único de manera retroactiva a los clientes que califiquen y que hayan perdido sus beneficios federales. Cada hogar que cumpla con los requisitos recibirá una notificación sobre su aprobación.