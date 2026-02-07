- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cusco vs Universitario
- ADT vs Sport Boys
- Barcelona vs Mallorca
- River vs Tigre
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA inmigrantes: Trump anuncia drásticas EXIGENCIAS para este país y los que no las realicen tendrán graves CONSECUENCIAS
Estados Unidos implementó un control esencial para todas las personas que deseen ingresar a este país. ¿Como aprobar este requisito y a quiénes perjudica?
Puerto Rico es reconocido como uno de los destinos turísticos más populares del Caribe. No obstante, este país exige que todos los visitantes internacionales cumplan con las normativas migratorias impuestas por Estados Unidos. Este cumplimiento es necesario para garantizar el acceso sin ningún problema al territorio puertorriqueño. ¿Cuáles son las medidas a considerar?
PUEDES VER: ALERTA ROJA, inmigrantes en EE. UU.: ICE no requiere de estos permisos para ARRESTAR y DEPORTAR a indocumentados
Trump anuncia exigencias y los que no las realicen tendrán graves consecuencias
Cabe mencionar que el incumplimiento de estos importantes requisitos de documentación y elegibilidad pueden llevar a cabo graves consecuencias que, incluso, podrían afectar el traslado al puerto de entrada o la habilitación de la estadía en Puerto Rico para ciertos extranjeros.
Y es que, tal como señaló 'El Cronista', los visitantes a este territorio no incorporado de Estados Unidos deben estar al tanto de los permisos y documentos necesarios para su ingreso. Según las autoridades, "las personas que visitan Puerto Rico tienen las mismas restricciones y privilegios migratorios que si estuvieran visitando cualquier otro destino en EE. UU."
Trump anuncia exigencias y los que no las realicen tendrán graves consecuencias.
Bajo este contexto, es bueno saber que todos los viajeros puedan contar con el visado correspondiente según el propósito de su viaje y respeten las normas migratorias aplicables, así como el período de permanencia indicado en el Formulario I-94, para evitar problemas futuros de inelegibilidad.
Vale señalar que los vuelos entre Puerto Rico y Estados Unidos no se consideran salidas del país, lo que significa que los viajeros no necesitan pasar nuevamente por el control migratorio al volar directamente entre estos territorios. "Cuando los viajeros llegan a EE. UU. desde PR, no tienen que pasar por inmigración, siempre que el vuelo sea directo de PR a un estado", mencionaron las autoridades respectivas.
La importancia del pasaporte
Los turistas que se dirijan a Puerto Rico no necesitan pasar de nuevo por el control migratorio para ingresar al país americano. Sin embargo, es necesario que lleven consigo la documentación necesaria para su identificación.
Un pasaporte extranjero es uno de los documentos válidos para los vuelos domésticos, según la lista oficial de credenciales aceptadas que se encuentra en el portal de la Administración de Seguridad en el Transporte.
- 1
Inmigrantes en ALERTA por operativo de ICE en Florida: en tres días arrestaron a cientos de indocumentados con ACUSACIONES GRAVES
- 2
PELIGRO invernal en EE. UU.: se aproxima un fin de semana "peligroso" por nieve extrema y frío intenso
- 3
GRAN TEMOR entre inmigrantes en EE. UU.: por esta causa, extranjeros envían MENOS REMESAS a México
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90