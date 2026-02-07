Puerto Rico es reconocido como uno de los destinos turísticos más populares del Caribe. No obstante, este país exige que todos los visitantes internacionales cumplan con las normativas migratorias impuestas por Estados Unidos. Este cumplimiento es necesario para garantizar el acceso sin ningún problema al territorio puertorriqueño. ¿Cuáles son las medidas a considerar?

Trump anuncia exigencias y los que no las realicen tendrán graves consecuencias

Cabe mencionar que el incumplimiento de estos importantes requisitos de documentación y elegibilidad pueden llevar a cabo graves consecuencias que, incluso, podrían afectar el traslado al puerto de entrada o la habilitación de la estadía en Puerto Rico para ciertos extranjeros.

Y es que, tal como señaló 'El Cronista', los visitantes a este territorio no incorporado de Estados Unidos deben estar al tanto de los permisos y documentos necesarios para su ingreso. Según las autoridades, "las personas que visitan Puerto Rico tienen las mismas restricciones y privilegios migratorios que si estuvieran visitando cualquier otro destino en EE. UU."

Bajo este contexto, es bueno saber que todos los viajeros puedan contar con el visado correspondiente según el propósito de su viaje y respeten las normas migratorias aplicables, así como el período de permanencia indicado en el Formulario I-94, para evitar problemas futuros de inelegibilidad.

Vale señalar que los vuelos entre Puerto Rico y Estados Unidos no se consideran salidas del país, lo que significa que los viajeros no necesitan pasar nuevamente por el control migratorio al volar directamente entre estos territorios. "Cuando los viajeros llegan a EE. UU. desde PR, no tienen que pasar por inmigración, siempre que el vuelo sea directo de PR a un estado", mencionaron las autoridades respectivas.

La importancia del pasaporte

Los turistas que se dirijan a Puerto Rico no necesitan pasar de nuevo por el control migratorio para ingresar al país americano. Sin embargo, es necesario que lleven consigo la documentación necesaria para su identificación.

Un pasaporte extranjero es uno de los documentos válidos para los vuelos domésticos, según la lista oficial de credenciales aceptadas que se encuentra en el portal de la Administración de Seguridad en el Transporte.