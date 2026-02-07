Las autoridades de Arizona, en Estados Unidos, han empezado una investigación por homicidio tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en un campo cercano a una tienda Walmart en el sur del estado. La policía ha informado que se encuentra en la etapa inicial de la investigación, buscando pistas que puedan esclarecer las circunstancias de este hecho.

Walmart: reportan el alarmante hallazgo de un hombre sin vida a los alrededores

'12 News' y otros portales internacionales han informado la última acción que realizó el Departamento de Policía de Sierra Vista. La entidad estadounidense reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre el jueves 5 de febrero, cerca de una tienda de campaña de Walmart, situada al oeste de un establecimiento comercial.

Según lo expuesto por las autoridades, la víctima aparentemente era una persona sin hogar. La causa de su deceso está siendo investigada como un homicidio, y se llevará a cabo una autopsia para esclarecer las circunstancias de su lamentable muerte. Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido divulgada.

Los encargos del caso han solicitado que, a quienes posean información relevante, puedan comunicarse con la policía de Sierra Vista al número 520-803-3555.

Tras incidente en los alrededores de Walmart, ¿dónde queda Sierra Vista?

Sierra Vista, situada en el sureste de Arizona y al pie de las montañas Huachuca, se ha ganado el apodo de "Capital del Colibrí de EE. UU." y se destaca como un importante centro regional con fuerte presencia militar.

La ciudad disfruta de un clima agradable y brinda diversas oportunidades para actividades al aire libre, como el senderismo en el área de conservación de San Pedro. Asimismo, actúa como un punto de partida ideal para descubrir los viñedos cercanos, lo que la convierte en un destino atractivo para los amantes de la naturaleza y el vino.