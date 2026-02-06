¡Mucha atención! Recientemente, los oficiales de policía de Tulsa, en Oklahoma, EE. UU., confirmaron el arresto de un hombre señalado por liderar un esquema destinado a estafar a ciudadanos de sus beneficios del programa SNAP. Esta acción se llevó a cabo luego de una exhaustiva investigación que involucró a múltiples agencias y se extendió por varios meses. ¿Quién es y qué cargos enfrenta?

Hombre es arrestado tras ser acusado de fraude de los beneficios SNAP y robo de identidad

'Newson6' y otros portales internacionales informaron que, en la mañana del 4 de febrero, la policía de Tulsa procedió con la detención de Robin Black, un hombre de 64 años, esto luego que una investigación revelara su implicación en un esquema de fraude vinculado con cupones de alimentos y robo de identidad.

Según lo expuesto por las autoridades locales, Black habría colaborado con otros individuos entre 2023 y 2025 para adquirir, utilizar y revender beneficios del programa SNAP, que asiste a personas de bajos recursos.

Los investigadores añadieron que Black compraba estos beneficios y números de cuenta a un precio reducido, aproximadamente la mitad de su valor real, para luego poder utilizarlos en tiendas y revender las cuentas a un precio mayor al saldo disponible. También se le ha acusado de vender teléfonos celulares como parte de su estrategia para defraudar a los beneficiarios del programa.

Vale mencionar que la Unidad de Impacto de la División Gilcrease, en colaboración con agencias federales, trabajó durante varios meses para reunir pruebas que sustentaran este caso. Ahora, se emitió una orden federal que permitió a los agentes localizar a Black al salir de su residencia, momento en el cual se realizó su arresto. Él ha sido trasladado al tribunal federal y está a la espera de su sentencia.

¿Cuál es el cargo que enfrenta y más?

Se conoce que Black enfrenta graves acusaciones que incluyen conspiración, fraude de beneficios y confiscación por fraude.

En medio de este caso, la policía añadió su agradecimiento a la Unidad de Impacto, así como a los oficiales de la Patrulla en Bicicleta y a los socios federales, por su colaboración efectiva a lo largo de la investigación.