ALERTA en Walmart: cliente fue ROCIADO CON GAS pimienta durante una disputa con un trabajador de la tienda, ¿qué pasó con el empleado?

El pasado 18 de enero, una visita rutinaria a un supermercado Walmart en Athens, Georgia, terminó en un altercado entre un cliente adulto mayor y una empleada joven, que derivó en el uso de gas pimienta dentro de la tienda. La intervención policial y las acciones posteriores del personal han generado cuestionamientos sobre el manejo de clientes y los procedimientos de seguridad en los establecimientos comerciales.

Hombre de 72 en Athens habría sido rociado con gas pimienta tras discutir con una empleada.

¿Cómo comenzó la discusión en Walmart y qué provocó el uso de gas pimienta?

Según detalles del incidente reportados por Athens Banner‑Herald, el conflicto comenzó cuando un hombre de 72 años no pudo mostrar su identificación para adquirir bebidas alcohólicas y discutió sobre el precio de algunos productos. La empleada, de 19 años, declaró ante la agente policial que el cliente "estaba en desacuerdo con el precio de un artículo y también se rehusaba a mostrar identificación para la compra de alcohol".

La discusión escaló y, aunque inicialmente el hombre se retiró de la línea de cajas, regresó para buscar más productos. Al no encontrar su carrito, comenzó a tomar fotografías de la empleada, lo que, según el informe, provocó la reacción de la trabajadora: le roció gas pimienta en los ojos después de que él no acatara su pedido de detenerse.

¿Qué consecuencias enfrentó la empleada de Walmart USA?

Cuando el agente Boris Argueta llegó al Walmart, encontró al hombre afectado lavándose los ojos con agua en el estacionamiento. El oficial le explicó que, legalmente, no se puede exigir identificación salvo que se esté comprando ciertos artículos, como un barril de cerveza, y que el personal puede aprobar la venta de alcohol si el cliente aparenta tener más de 40 años.

El cliente manifestó su intención de presentar cargos, pero se negó a mostrar su identificación y a permitir que su información fuera procesada en el Centro de Información Criminal de Georgia. Además, otra empleada que se encontraba cerca también sufrió irritación en los ojos por el gas residual y expresó su deseo de presentar cargos.

Tras revisar las grabaciones de seguridad, el agente determinó que no había indicios de conducta agresiva por parte del cliente que justificaran la acción de la empleada. Por esta razón, la empleada fue arrestado por cargos de agresión y conducta imprudente.