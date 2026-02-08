Williams Riveros habló sobre el polémico penal cobrado contra Universitario: "Todo el mundo..."

Por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, Universitario de Deportes empató 1-1 con Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y perdió así la posibilidad de ser líder de la Liga 1. En ese sentido, Williams Riveros habló sobre el polémico penal que se cobró en contra de los merengues durante los minutos finales del compromiso.

En el epílogo del cotejo disputado en la ciudad imperial, al central paraguayo le cobraron una infracción dentro del área sumamente controversial. Resulta que saltó y, pese a que no pareciera que impacta al rival, el árbitro terminó cobrando un golpe con el brazo a su contrincante, por lo que pitó pena máxima para que Facundo Callejo intercambie por gol.

Ante ello, en su llegada a Lima, Williams Riveros declaró totalmente indignado por lo que le hicieron a Universitario de Deportes, ya que lo consideró injusto. "Todo el mundo lo vio, no hablo de los árbitros, me voy tranquilo, no hice nada malo", precisó el defensor de nacionalidad paraguaya.

Facundo Callejo anotó así el empate.

Recordemos que con este empate la 'U' suma 4 puntos en la tabla de posiciones y perdió la oportunidad de seguir entre los primeros lugares del Torneo Apertura en la Liga 1 2026. La próxima fecha los merengues enfrentarán a otro elenco cusqueño, como lo es Cienciano, pero lo hará en el Estadio Monumental de Ate y sin la elevada altura de por medio.

Universitario vs. Cienciano: fecha, hora y canal

Universitario de Deportes enfrentará a Cienciano este viernes 13 de febrero por la fecha 3 del campeonato nacional, desde las 20.30 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del compromiso será mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio nacional, canal que puedes ver a través de Movistar TV.