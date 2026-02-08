Andy Polo impacta con llamativo mensaje por arbitraje del Universitario vs Cusco FC: "Abusivos..."

Universitario se quedó con el empate por 1-1 ante Cusco FC en su visita al Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El compromiso se vio envuelto por la polémica luego de que Kevin Ortega sancionase un dudoso penal contra los cremas. Tras el final del partido, el futbolista Andy Polo no dudó en pronunciarse y alzar su voz de protesta en contra del arbitraje.

Andy Polo dejó llamativo mensaje por arbitraje del Universitario vs Cusco FC

La delegación completa de Universitario se retiró del estadio muy molesta por el polémico penal sancionado a Williams Riveros tras una supuesta falta contra Aldair Fuentes. Precisamente, uno de los jugadores que salió al frente y estalló contra el desempeño de Kevin Ortega fue Andy Polo.

El futbolista nacional utilizó sus redes sociales y no dudó en criticar a la terna arbitral, mostrando su incredulidad por la decisión que terminó significando el empate de Cusco FC. Asimismo, recordó que en esta misma jornada también se produjo otra polémica arbitral en otro partido de la jornada.

Andy Polo criticó el accionar del arbitraje por el penal sancionado a Cusco FC. Composición: Líbero.

"Cómo vas a cobrar ese penal. Que abusivos, primero al Boys y ahora esto", fue el mensaje de protesta en contra del accionar del árbitro que dejó el jugador mediante sus historias de Instagram.

Polo no fue parte de la nómina del partido tras sufrir molestias en los entrenamientos previo al partido. No obstante, siguió de cerca el compromiso y es evidente que quedó muy amargado por el empate de su equipo.

Kevin Ortega admitió su error en el penal de Cusco FC

Según indicó José Carabalí en la zona mixta para las cámaras de 'L1 MAX', el árbitro Kevin Ortega conversó con algunos jugadores de Universitario donde admitió que cometió un error al validar el penal. "A lo último el árbitro (Kevin Ortega) les dijo a unos compañeros que se equivocó, entonces no sé porqué cobró penal", indicó el jugador.