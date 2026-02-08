Alex Valera dejó fuerte autocrítica tras empatar ante Cusco FC con Universitario: “No…”

En Universitario aún no olvidan la polémica sobre el penal en contra que los llevó a empatar 1-1 ante Cusco FC en tierras cusqueñas. A pesar de que muchos no estaban de acuerdo con la decisión, uno de losjugadores cremas que no buscó poner excusas fue Alex Valera. Pasa que el delantero sabe que tuvieron varias oportunidades que desaprovecharon.

"Resultado que no esperabamos, pero nos ayuda mucho para lo que viene. No hablé nada con el árbitro, pero mis compañeros si y creo que todos sabemos que no fue falta. No metimos los goles que teníamos que meter, ellos tuvieron una y la guardaron", comentó Alex Valera en su llegada al Perú. Y es verdad, hasta él tuvo en sus pies otro gol que pudo darles ventaja en el marcador.

Video: Jax Latin Media

Ya son dos goles que suma el delantero en la temporada 2026, parece que está decidido a romper su marca de 16 goles de la temporada pasada. Javier Rabanal confía mucho en él, por lo que le está dando la confianza en el once titular. En su próximo partido podríamos verlo haciendo dupla con Sekou Gassama, el nuevo delantero crema.

Próximo partido de Universitario

Melgart viene de ganarle a Cristal en el Gallardo y ahora Alianza Lima recibirá a Comerciantes Unidos en Matute, los cremas saben que el empate les quitó la posibilidad de ser líderes. Para esto deberán volver a la victoria siendo locales, su próximo rival será Cienciano en el estadio Monumental.