Cueva rompió su silencio y dio firme mensaje a Mano Menezes, DT de Perú: "Desearle..."

Mano Menezes fue presentado oficialmente como técnico de la selección peruana y en medio de su conferencia de prensa fue consultado sobre Christian Cueva y una posible convocatoria. Tras ello, 'Aladino' salió al frente para mandarle un directo mensaje al flamante entrenador de Perú.

En conversación con Jax Latin Media, Cueva, quien se encontraba llegando a Cusco para disputar su próximo partido con Juan Pablo II, fue consultado sobre Menezes, el nuevo entrenador de Perú.

En su respuesta, Christian Cueva le deseó las mejores vibras a Mano Menezes en su nueva etapa como seleccionador de la selección peruana y a la vez le agradeció por considerarlo en una próxima convocatoria.

Video: Jax Latin Media

"Desearle siempre lo mejor al profe (Mano Menezes) y agradecerle (por considerarlo en una próxima convocatoria)", afirmó el mediocampista de Juan Pablo II sobre el estratega brasileño.

¿Qué dijo Mano Menezes sobre Christian Cueva?

En medio de la conferencia de prensa en la que Jean Ferrari y Agustín Lozano presentaron oficialmente a Mano Menezes como técnico de la selección peruana, le consultaron al entrenador sobre la posibilidad de convocar a Christian Cueva o Paolo Guerrero. "Todos los jugadores tienen abiertas las puertas de la selección peruana", afirmó.

El último partido de Cueva con la selección peruana

Cueva cuenta con un total de 100 partidos jugados con la selección peruana y tiene en su registro 16 goles. El último encuentro disputado por 'Aladino' vistiendo la camiseta Bicolor fue el pasado 30 de junio de 2024 ante Argentina por la Copa América.