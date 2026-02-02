Ferrari reveló si Menezes convocará a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia: "Prefiere..."

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron denunciados por una mujer argentina de 22 años tras presunto abuso carnal. Tras ello, Jean Ferrari, Director General de la FPF, fue consultado sobre si Mano Menezes los convocará para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 y dejó una fuerte respuesta.

Jean Ferrari reveló si Mano Menezes convocará a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia y caso de indisciplina

En conversación con Radio Programas del Perú (RPP), Ferrari fue consultado sobre diversos temas que abarcan a la selección peruana, el flamante entrenador Menezes y sobre la indisciplina cometida por Peña, Trauco y Zambrano.

Ante la cuestión directa si el nuevo técnico de Perú convocará a los tres futbolistas en mención, a pesar de contar con una denuncia y un caso de indisciplina, el ahora directivo de la FPF brindó una firme respuesta.

Jean Ferrari dejó en claro que si bien es un tema complicado, la postura de Mano Menezes es que buscará involucrarse directamente con el problema conversando con Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano para así tomar una decisión final.

"¿La postura de Menezes? Lo primero que tiene que saber es conocer el tema directamente de las personas involucradas, porque todo lo que se puede decir desde afuera, pueden ser especulaciones, exageraciones o cosas reales. Entonces, él prefiere hablarlo directamente con las personas, y partir de ahí, sacar conclusiones", empezó diciendo.

Video: RPP

Por otro lado, Ferrari reveló que conversó oficialmente con Mano Menezes para tener una postura sobre la indisciplina en diversos equipos y cómo podrían tomar decisiones de cara a las futuras convocatorias.

"Lo hemos conversado, como parte de una charla acerca de siempre la problemática en el fútbol peruano. El tema de la indisciplina en general es algo que no solamente pasa en el Perú, sino también pasa en todos los países de Sudamérica, y en algunos cuantos de Europa. Lamentablemente, un tema con el que tienes que lidiar continuamente", concluyó.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña en caso de indisciplina y denuncia

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron denunciados por una mujer argentina de 22 años tras acusarlos de presunto abuso carnal cuando Alianza Lima se encontraba en Uruguay en plena pretemporada. Además, Franco Navarro pudo confirmar que los 3 futbolistas en mención realizaron acto de indisciplina.