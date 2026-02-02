Advíncula y el inédito calificativo a Piero Cari en concentración de Alianza Lima: "Eres un..."

Alianza Lima logró vencer 2 a 1 a Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 y en un video publicado por el club blanquiazul se puede evidenciar el buen momento entre compañeros. Ese es el caso de Luis Advíncula quien jugó y dio un fuerte calificativo a Piero Cari en plena concentración.

Previo al encuentro entre Alianza y Sport Huancayo, los futbolistas del elenco dirigido por Pablo Guede se concentraron en un hotel de la 'Ciudad Incontrastable' con el objetivo de llegar óptimos al duelo de la jornada 1.

En medio de ello, el camarógrafo del cuadro blanquiazul captó un curioso momento en donde Luis Advíncula golpea y le dice a Piero Cari que es un futbolista muy alto. "Tú eres un cholón grande o eres chico ¿Cuánto mides?", se puede escuchar.

El flamante jugador de Alianza Lima, Advíncula, se sorprendió por el tamaño de Cari, quien actualmente mide 1.78 cm y es catalogado como una de las futuras promesas del fútbol peruano por su buen juego.

Luis Advíncula en Alianza Lima

Luis Advíncula, quien llegó a tienda blanquiazul desde Boca Jr. ya sumó su primer encuentro oficial con Alianza por el Apertura del campeonato peruano. Su buen rendimiento ayudó a que los íntimos logren su primer triunfo.

Piero Cari en Alianza Lima

A pesar de que Piero Cari fue convocado por Pablo Guede para enfrentar a Sport Huancayo en el IPD, el técnico de Alianza Lima decidió por no darle la oportunidad de hacerlo jugar en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.