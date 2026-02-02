Alianza Lima le quitó el dorsal 5 a Carlos Zambrano y se la dio a nuevo refuerzo del extranjero

¡Sorpresa! Alianza Lima decidió quitarle la dorsal número 5 a Carlos Zambrano luego de separarlo indefinidamente por indisciplina, esto tras ser denunciado por una joven argentina junto a Miguel Trauco y Sergio Peña. Además, los blanquiazules le dieron su número de camiseta a un nuevo refuerzo extranjero que llegó con el firme objetivo de salir campeón de la Liga 1 este 2026.

Según informó el periodista Gerson Cuba a través de sus redes sociales, el 'León' ya no contará con su dorsal y quien la usará en su lugar será Esteban Pavez, mediocampista chileno que llega procedente del Colo Colo. Con esto, queda prácticamente confirmado que el central de la selección peruana no volverá a pisar Matute tras el escándalo cometido en Uruguay, durante la pretemporada de los íntimos.

Esteban Pavez será el nuevo '5' de Alianza Lima.

Asimismo, Alianza Lima también tomó esta decisión con Miguel Trauco y le quitó el número 13 para dárselo a Marco Huamán, lateral que recientemente volvió de Cienciano tras haber sido prestado por unas semanas. Eso sí, de momento Sergio Peña sigue teniendo el dorsal 10 y no ha sido heredado hacia ningún otro elemento del plantel, aunque su salida del club también es inminente. Alan Cantero, quien era una opción para los hinchas, continuará siendo el 11.

Vale precisar que esta medida aplica únicamente para la Copa Libertadores 2026, ya que en la Liga 1 los futbolistas seguirán usando sus mismos números debido a que ya habían sido inscritos. Con ello, los de Matute van poniendo punto final al episodio ocurrido con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes siguen en el ojo de la tormenta.

Lista de Alianza Lima para la Copa Libertadores 2026