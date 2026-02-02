0

Alianza Lima le quitó el dorsal 5 a Carlos Zambrano y se la dio a nuevo refuerzo del extranjero

Alianza Lima tomó una durísima decisión con Carlos Zambrano y ya hizo oficial quién será el encargado de reemplazarlo con la camiseta número 5.

Francisco Esteves
Alianza Lima y su dura decisión con Carlos Zambrano.
Alianza Lima y su dura decisión con Carlos Zambrano. | Foto: Luis Jiménez.
COMPARTIR

¡Sorpresa! Alianza Lima decidió quitarle la dorsal número 5 a Carlos Zambrano luego de separarlo indefinidamente por indisciplina, esto tras ser denunciado por una joven argentina junto a Miguel Trauco y Sergio Peña. Además, los blanquiazules le dieron su número de camiseta a un nuevo refuerzo extranjero que llegó con el firme objetivo de salir campeón de la Liga 1 este 2026.

Sergio Peña dio de qué hablar en Turquía.

PUEDES VER: Hinchas de Turquía critican la inminente contratación de Sergio Peña: "Descendido..."

Según informó el periodista Gerson Cuba a través de sus redes sociales, el 'León' ya no contará con su dorsal y quien la usará en su lugar será Esteban Pavez, mediocampista chileno que llega procedente del Colo Colo. Con esto, queda prácticamente confirmado que el central de la selección peruana no volverá a pisar Matute tras el escándalo cometido en Uruguay, durante la pretemporada de los íntimos.

Alianza Lima

Esteban Pavez será el nuevo '5' de Alianza Lima.

Asimismo, Alianza Lima también tomó esta decisión con Miguel Trauco y le quitó el número 13 para dárselo a Marco Huamán, lateral que recientemente volvió de Cienciano tras haber sido prestado por unas semanas. Eso sí, de momento Sergio Peña sigue teniendo el dorsal 10 y no ha sido heredado hacia ningún otro elemento del plantel, aunque su salida del club también es inminente. Alan Cantero, quien era una opción para los hinchas, continuará siendo el 11.

Vale precisar que esta medida aplica únicamente para la Copa Libertadores 2026, ya que en la Liga 1 los futbolistas seguirán usando sus mismos números debido a que ya habían sido inscritos. Con ello, los de Matute van poniendo punto final al episodio ocurrido con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes siguen en el ojo de la tormenta.

Lista de Alianza Lima para la Copa Libertadores 2026

  • 1 Alejandro Duarte
  • 3 Mateo Antoni
  • 4 Gianfranco Chávez
  • 5 Esteban Pavez
  • 6 Renzo Garcés
  • 7 Fernando Gaibor
  • 8 Eryc Castillo
  • 9 Luis Ramos
  • 11 Alan Cantero
  • 12 Angel de la Cruz
  • 13 Marco Huamán
  • 14 D’Alessandro Montenegro
  • 15 Jesús Castillo
  • 17 Luis Advíncula
  • 18 Alessandro Burlamaqui
  • 20 Jairo Vélez
  • 21 Piero Cari
  • 23 Guillermo Viscarra
  • 25 Gaspar Gentile
  • 27 Kevin Quevedo
  • 29 Jean Pierre Archimbaud
  • 30 Geray Motta
  • 31 Cristian Carbajal
  • 32 Jiussepi Garcia
  • 33 Fabrizio Mesías
  • 34 Paolo Guerrero
  • 35 Jhoao Velásquez
  • 40 Rait Alarcón
  • 55 Pedro Aquino
  • 77 Josué Estrada
  • 99 Federico Girotti

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Gabriel Costa, ex Universitario, fichará por conocido equipo de la Liga 2: "Llegó a un acuerdo"

  2. Canal confirmado para ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores

  3. Sergio Peña deja Alianza Lima y tiene un acuerdo con Sakaryaspor, informan desde Turquía

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano