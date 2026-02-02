Hinchas de Turquía critican la inminente contratación de Sergio Peña: "Descendido..."

Luego de haber sido separado oficialmente de Alianza Lima por tiempo indefinido, Sergio Peña jugará en el Sakaryaspor de Turquía y buscará retomar su mejor versión. En ese sentido, el mediocampista nacional ya está en boca de la hinchada europea y muchos comenzaron a cuestionar su llegada con diferentes comentarios. El club marcha antepenúltimo y es candidato al descenso.

El hombre de la selección peruana estará en la Segunda División y corre riesgo de seguir cayendo, ya que el elenco marcha realmente mal. En esa línea, el portal Medyabar se pronunció al respecto y comentó la inminente contratación de nuestro compatriota, informando detalladamente su presente actual. Dentro de la página web, algunos hinchas dejaron sus comentarios y fueron captadas ciertas críticas.

"En lugar de contratar a alguien que no conoces, habría bastado con incorporar a Abdülkadir Parmak y Aytaç Kara a este equipo" o "¿Salvarán los últimos fichajes el barco que se hunde? La incertidumbre es una apuesta arriesgada; quién sabe, quizá dé sus frutos", fueron algunos de los mensajes que se observan sobre el elemento de Alianza Lima.

Sin embargo, el comentario más fuerte lo hizo un usuario cuestionando no a Sergio Peña, sino a Sakaryaspor. "No debería venir a un equipo descendido, llegamos demasiado tarde, la ingeniería del equipo estaba equivocada, todos vieron lamentablemente que no se puede obtener ningún retorno de los jugadores cedidos", se observa. Recordemos que esta transferencia significará el regreso del volante nacional a Europa.

Los hinchas turcos están atentos a la llegada de Sergio Peña.

