Una nueva historia comienza a escribirse en Alianza Lima tras el tema de la indisciplina y la denuncia por presunto abuso sexual que cometieron Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano. Respecto a este último, el club acaba de tomar una decisión que ha sorprendido a un sector de la prensa y también a los hinchas.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores

Sucede que el conjunto blanquiazul envió a Conmebol la lista de inscritos para disputar la Fase 1 de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo y había expectativas por saber si los números que dejaron vacantes los tres jugadores antes mencionados iban a ser reservados o se los darían a otros elementos.

De acuerdo a la información del periodista Gerson Cuba en su cuenta de Instagram, la '5' que usaba Zambrano se la dieron a Esteban Pavez, mientras que el número '13' de Trauco fue heredado por Marco Huamán, quien regresó del préstamo de Cienciano.

Carlos Zambrano no fue inscrito para la Copa Libertadores.

Si bien muchos aficionados pedían que Alan Cantero lleve la '10' de Peña; sin embargo, finalmente se decidió que el delantero argentino conserve el número '11', con el que ha venido cumpliendo buenas actuaciones en lo que va del 2026.

Cabe señalar que esta lista se puede modificar si Alianza Lima avance de ronda, incluso en la fase preliminar. Es decir, en caso elimine al equipo paraguayo, puede hacer cambios en esta convocatoria, tanto de nombres como de dorsales.

Lista de Alianza Lima para la Copa Libertadores 2026

1 Alejandro Duarte

3 Mateo Antoni

4 Gianfranco Chávez

5 Esteban Pavez

6 Renzo Garcés

7 Fernando Gaibor

8 Eryc Castillo

9 Luis Ramos

11 Alan Cantero

12 Angel de la Cruz

13 Marco Huamán

14 D’Alessandro Montenegro

15 Jesús Castillo

17 Luis Advíncula

18 Alessandro Burlamaqui

20 Jairo Vélez

21 Piero Cari

23 Guillermo Viscarra

25 Gaspar Gentile

27 Kevin Quevedo

29 Jean Pierre Archimbaud

30 Geray Motta

31 Cristian Carbajal

32 Jiussepi Garcia

33 Fabrizio Mesías

34 Paolo Guerrero

35 Jhoao Velásquez

40 Rait Alarcón

55 Pedro Aquino

77 Josué Estrada

99 Federico Girotti

Sergio Peña muy cerca fichar por Sakaryaspor de Turquía

De acuerdo a informaciones que brindan desde Turquía, Sergio Peña tiene un acuerdo cerrado con Sakaryaspor, de la Segunda División del fúitbol otomano. Dicho club ya le hizo llegar una oferta a Alianza Lima y si en Matute aceptan la misma, el volante volverá al fútbol europeo.