¡Sorpresa! Alianza Lima tomó drástica medida con Zambrano y Trauco previo a la Copa Libertadores
Alianza Lima se alista para jugar ante 2 de Mayo por Copa Libertadores y recientemente se conoció una fuerte medida que tomó tanto con Carlos Zambrano como con Miguel Trauco.
Una nueva historia comienza a escribirse en Alianza Lima tras el tema de la indisciplina y la denuncia por presunto abuso sexual que cometieron Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano. Respecto a este último, el club acaba de tomar una decisión que ha sorprendido a un sector de la prensa y también a los hinchas.
PUEDES VER: Canal confirmado para ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores
Sucede que el conjunto blanquiazul envió a Conmebol la lista de inscritos para disputar la Fase 1 de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo y había expectativas por saber si los números que dejaron vacantes los tres jugadores antes mencionados iban a ser reservados o se los darían a otros elementos.
De acuerdo a la información del periodista Gerson Cuba en su cuenta de Instagram, la '5' que usaba Zambrano se la dieron a Esteban Pavez, mientras que el número '13' de Trauco fue heredado por Marco Huamán, quien regresó del préstamo de Cienciano.
Carlos Zambrano no fue inscrito para la Copa Libertadores.
Si bien muchos aficionados pedían que Alan Cantero lleve la '10' de Peña; sin embargo, finalmente se decidió que el delantero argentino conserve el número '11', con el que ha venido cumpliendo buenas actuaciones en lo que va del 2026.
Cabe señalar que esta lista se puede modificar si Alianza Lima avance de ronda, incluso en la fase preliminar. Es decir, en caso elimine al equipo paraguayo, puede hacer cambios en esta convocatoria, tanto de nombres como de dorsales.
Lista de Alianza Lima para la Copa Libertadores 2026
- 1 Alejandro Duarte
- 3 Mateo Antoni
- 4 Gianfranco Chávez
- 5 Esteban Pavez
- 6 Renzo Garcés
- 7 Fernando Gaibor
- 8 Eryc Castillo
- 9 Luis Ramos
- 11 Alan Cantero
- 12 Angel de la Cruz
- 13 Marco Huamán
- 14 D’Alessandro Montenegro
- 15 Jesús Castillo
- 17 Luis Advíncula
- 18 Alessandro Burlamaqui
- 20 Jairo Vélez
- 21 Piero Cari
- 23 Guillermo Viscarra
- 25 Gaspar Gentile
- 27 Kevin Quevedo
- 29 Jean Pierre Archimbaud
- 30 Geray Motta
- 31 Cristian Carbajal
- 32 Jiussepi Garcia
- 33 Fabrizio Mesías
- 34 Paolo Guerrero
- 35 Jhoao Velásquez
- 40 Rait Alarcón
- 55 Pedro Aquino
- 77 Josué Estrada
- 99 Federico Girotti
Sergio Peña muy cerca fichar por Sakaryaspor de Turquía
De acuerdo a informaciones que brindan desde Turquía, Sergio Peña tiene un acuerdo cerrado con Sakaryaspor, de la Segunda División del fúitbol otomano. Dicho club ya le hizo llegar una oferta a Alianza Lima y si en Matute aceptan la misma, el volante volverá al fútbol europeo.
