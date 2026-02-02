Mauricio Affonso, ex Alianza Lima, remece el mercado y firma por club campeón peruano: "Cerrado"
El recordado exdelantero de Alianza Lima, Mauricio Affonso, da el batacazo en este mercado de pases al conocerse que llegó a un acuerdo con mítico club nacional.
En las últimas horas, uno de los atacantes que dejó huella en el fútbol peruano ha sido noticia para millones de aficionados. Nos referimos a Mauricio Affonso, el exdelantero de Alianza Lima en el 2018 y 2019 que luego migró al exterior para seguir buscando oportunidades en otros elencos.
PUEDES VER: Sergio Peña deja Alianza Lima y tiene un acuerdo con Sakaryaspor, informan desde Turquía
Mauricio Affonso es nuevo jugador de club campeón peruano
El delantero con pasado en Alianza Lima, Mauricio Affonso, ha llegado a un acuerdo con la Universidad San Martín para ser su nuevo refuerzo por todo el 2026. A sus 34 años de edad, el atacante uruguayo desea seguir en el fútbol peruano y ahora afrontará un nuevo reto con un club campeón como el cuadro 'santo'.
Según pudo informar el periodista Denilson Barrenechea, todo el trato está "cerrado" para que el futbolista se incorpore cuanto antes a la pretemporada. Se sabe que la escuadra de Santa Anita ha sido tres veces campeón nacional de la Primera División del fútbol peruano, por lo que ahora tiene el deseo de ascender a la Liga 1 2027.
"El exdelantero de Alianza Lima, Mauricio Affonso (34), es nuevo jugador de la Universidad San Martín. Todo cerrado. El cuadro 'santo' busca regresar a la primera división del fútbol peruano con un proyecto ambicioso para lograrlo, contratando jugadores con experiencia", informó el mencionado comunicador.
Mauricio Affonso no seguirá en Juan Pablo II y jugará en San Martín.
¿En qué clubes jugó Mauricio Affonso?
- Nacional
- Racing Club de Montevideo
- Al Shabab
- Peñarol
- Atlético Tucumán
- Alianza Lima
- Sundowns
- River Plate de Uruguay
- CSyD Cooper
- Cerro Largo
- Juan Pablo II
Valor de mercado de Mauricio Affonso
Según el portal "Transfermarkt", Mauricio Affonso tiene un valor de mercado de 100 mil euros a sus 34 años de edad. El mejor nivel del atacante uruguayo fue en la temporada 2019 cuando defendía la camiseta de Alianza Lima, ya que llegó a registrar una cifra de 825 mil euros.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90