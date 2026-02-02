Mauricio Affonso, ex Alianza Lima, remece el mercado y firma por club campeón peruano: "Cerrado"

En las últimas horas, uno de los atacantes que dejó huella en el fútbol peruano ha sido noticia para millones de aficionados. Nos referimos a Mauricio Affonso, el exdelantero de Alianza Lima en el 2018 y 2019 que luego migró al exterior para seguir buscando oportunidades en otros elencos.

Mauricio Affonso es nuevo jugador de club campeón peruano

El delantero con pasado en Alianza Lima, Mauricio Affonso, ha llegado a un acuerdo con la Universidad San Martín para ser su nuevo refuerzo por todo el 2026. A sus 34 años de edad, el atacante uruguayo desea seguir en el fútbol peruano y ahora afrontará un nuevo reto con un club campeón como el cuadro 'santo'.

Según pudo informar el periodista Denilson Barrenechea, todo el trato está "cerrado" para que el futbolista se incorpore cuanto antes a la pretemporada. Se sabe que la escuadra de Santa Anita ha sido tres veces campeón nacional de la Primera División del fútbol peruano, por lo que ahora tiene el deseo de ascender a la Liga 1 2027.

"El exdelantero de Alianza Lima, Mauricio Affonso (34), es nuevo jugador de la Universidad San Martín. Todo cerrado. El cuadro 'santo' busca regresar a la primera división del fútbol peruano con un proyecto ambicioso para lograrlo, contratando jugadores con experiencia", informó el mencionado comunicador.

Mauricio Affonso no seguirá en Juan Pablo II y jugará en San Martín.

¿En qué clubes jugó Mauricio Affonso?

Nacional

Racing Club de Montevideo

Al Shabab

Peñarol

Atlético Tucumán

Alianza Lima

Sundowns

River Plate de Uruguay

CSyD Cooper

Cerro Largo

Juan Pablo II

Valor de mercado de Mauricio Affonso

Según el portal "Transfermarkt", Mauricio Affonso tiene un valor de mercado de 100 mil euros a sus 34 años de edad. El mejor nivel del atacante uruguayo fue en la temporada 2019 cuando defendía la camiseta de Alianza Lima, ya que llegó a registrar una cifra de 825 mil euros.