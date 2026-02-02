0

Se fue de Alianza Lima para fichar por club extranjero y ahora se quedó sin equipo

Futbolista decidió dejar Alianza Lima con el objetivo de seguir su carrera en club extranjero, sin embargo se quedó sin club de cara a la temporada 2026.

Luis Blancas
Dejó Alianza Lima para jugar en el extranjero y ahora se quedó sin club
Dejó Alianza Lima para jugar en el extranjero y ahora se quedó sin club | Composición: Líbero
Alianza Lima ha sido club de diversos jugadores que comenzaron su carrera futbolística dentro del cuadro blanquiazul, pero que debido a que empezaron a buscar nuevas oportunidades lograron hacia el extranjero viven un mal presente. Ese el caso de Javier Navea, quien tras vivir todo estas etapas se quedó sin club de cara a la temporada 2026.

Se fue campeón de Alianza Lima y ahora se quedó sin club de cara al 2026

Según informó Ovación, Navea no pudo renovar su visa de trabajo en Dinamarca por lo que su ahora antiguo club, Vendsyssel FF, decidió por no continuar con sus servicios.

Este sucedió luego de que el encargo de hacer el trámite de solicitud no lo presentó dentro de la fecha establecida por lo que no fue posible su renovación inmediata.

javier navea dinamarca

Javier Navea fue presentado por Vendsyssel FF, sin embargo este 2026 se quedó sin club.

Por lo tanto, al no conseguir su permiso para laboral en el país nórdico, Javier Navea tomó la decisión de volver al Perú para continuar su carrera de cara a la temporada 2026 de la Liga 1.

Ovación afirmó que el exfutbolista de Alianza Lima ya cuenta con propuestas para firmar por clubes del fútbol peruano y de esa forma continuar con su desarrollo futbolístico.

javier navea alianza lima

Javier Navea jugó en Alianza Lima hasta la temporada 2025.

Javier Navea jugó en Alianza Lima

Navea empezó su carrera profesional vistiendo los colores de Alianza Lima Sub-20 y tras su buen desempeño ascendió al primer equipo en la temporada 2021. No obstante fue cedido a diversos clubes hasta que en el 2025 decidió por poner fin de etapa en el cuadro blanquiazul.

Clubes de Javier Navea

El volante de 22 años, Javier Navea, ha jugado por diversos equipos peruanos y extranjeros. Por Perú vistió la camiseta de Alianza Lima, Alianza Atlético y Unión Comercio. Mientras que a nivel internacional jugó por Novorizontino de Brasil y Vendsyssel FF de Dinamarca.

